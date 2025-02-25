У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І: його перемістили до музейного фонду
У Полтаві у вівторок, 25 лютого, демонтували пам'ятник російському імператору Петру І: на початку повномасштабного російського вторгнення його закрили чорною плівкою
Про це інформує видання "Полтавщина".
Йдеться про пам'ятник, який був розташований перед Музеєм "Поле Полтавської битви" на вулиці Шведська Могила.
Міністерство культури вилучило пам’ятник із Державного реєстру нерухомих пам’яток 31 січня, а 20 лютого рішення про демонтаж ухвалили на виконавчому комітеті.
У міськраді розповіли, що роботи зі зняття пам'ятника виконали волонтери, кошти з бюджету міста для цього не залучали. Надалі пам'ятник перебуватиме в музейному фонді.
В.о. міського голови Катерина Ямщикова наголосила, що демонтаж пам'ятника є важливою частиною державної політики деколонізації.
"Рішення було ухвалене згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур. Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів", - підкреслила вона.
- У Печерському районі Києва 27 січня демонтували пам’ятник російському вченому-фізіологу, лавреату Нобелівської премії Івану Павлову.
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