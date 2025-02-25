Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників

Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників

Олена Будько
25 лютого, 2025 вiвторок
19:18
Суспільство Бронювання військовозобов'язаних працівників

Кабінет Міністрів продовжив до 31 березня дію відстрочок заброньованих працівників підприємств 

Зміст

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 25 лютого.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", – зазначив Шмигаль.

До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Крім того, підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.

Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал "Дія". Якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію

  • Авторизуватися на порталі Дія.
  • Обрати послугу "Бронювання працівників" і натиснути "Подати заяву".
  • Внести необхідні дані працівників.
  • Підтвердити рівень їхньої заробітної плати.
  • Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант).
  • Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.
  • Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.

У Кабміні нагадали, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям. Два з них є обов’язковими:

  • середня зарплата працівників не менше 20 000 грн
  • відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ

Третім критерієм підприємство може обрати один з таких:

  • сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях)
  • валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів)
  • стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015)
  • важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);
    статус резидента Дія.City
  • постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.

Як отримати статус критично важливого підприємства

  • Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагрополітики тощо)
  • Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну)
  • Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів)
  • Отримати офіційне підтвердження

Раніше підприємства мали час на підтвердження статусу заброньованих працівників до 28 лютого. За словами Шмигаля, рішення продовжити термін зумовлено, зокрема, нещодавньою кібератакою на українські державні реєстри.

"Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити", – додав прем'єр-міністр.

  • У грудні 2024 року після масштабної кібератаки Росії були тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії
  • На засіданні 14 січня уряд дозволив підприємствам здійснювати перебронювання працівників через портал "Дія" без 72-годинного очікування. Ця норма мала діяти з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих
  • Від 5 лютого бронювання від мобілізації, згідно з рішенням РНБО, можуть отримати працівники теплоенерго, водоканалів та компаній управління побутовими відходами
Теги:
Новини
Економіка
Кабмін
мобілізація
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Читайте також:
Ілон Маск
Автор Марія Науменко
21 лютого, 2025 п'ятниця
"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва
Генасамблея ООН
Автор Дар'я Куркіна
24 лютого, 2025 понедiлок
США закликали відкликати колективну резолюцію ООН щодо вторгнення РФ в Україну та запропонували свій варіант, - ЗМІ
Кримський міст
Автор Марина Клюєва
24 лютого, 2025 понедiлок
"Нівелює унікальність Кримського мосту": Андрющенко розповів про залізницю, яку окупанти планують відкрити у березні
Київ
-1.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
25 лютого
19:21
Інтерв’ю
Тарас Березовець
Начальник групи зв'язків із громадськістю Командування сил ТрО Тарас Березовець про фактори, які будуть впливати на бойові дії у 2025 році
19:17
Угорщина - ЄС
Угорщина висунула дві умови за підтримку продовження санкцій ЄС проти РФ, - Reuters
19:06
гривня тисяча гривень
В Україні проіндексують пенсії понад 10 млн громадян: виплати підвищать на 11,5%
18:45
Дональд Туск
Лідери ЄС обговорять у Лондоні 2 березня плани оборони й безпеки, - Туск
18:19
Україна ЄС
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та 4 держави ЄС не підтримують передачу заморожених активів РФ Україні, - Politico
18:12
Звільнено кримського політв'язня Азіза Файзуллаєва, засудженого у справі про підпал будівлі сільської адміністрації
18:11
Пол Маккартні, Елтон Джон і ще 1000 музикантів випустили альбом без звуку на знак протесту проти ШІ
18:02
OPINION
Путін, рідкісноземельні метали і... Залужний
17:50
обстріл Краматорська
РФ атакувала Краматорськ: загинула людина, серед 14 поранених - 4 дитини
17:46
Марко Рубіо
"США звернулися з власним дуже справедливим варіантом": Рубіо пояснив, чому Вашингтон не підтримав резолюцію в ООН щодо України
17:33
Дмитро Лубінець
"Служби у справах дітей ігнорували свої обов'язки": Офіс омбудсмена провів перевірку у зв'язку зі смертю 1-річного хлопчика в Одесі
17:01
Україна-Польща
Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні на €200 млн
16:56
Ексклюзив
Путін та Трамп на російських сувенірах
Пропонуючи Трампу угоду про мінерали, Путін ступає на тонкий лід, - соціолог Шульга
16:54
Співак TESLENKO пройшов у фінал нацвідбору на Євробачення-2025 у Сан-Марино
16:45
Микола Княжицький
"Міннацєдності не займається ВПО, біженцями та падінням народжуваності": нардеп Княжицький розкритикував роботу нового міністерства
16:44
З початку доби на фронті зафіксували 62 бої, на Покровському напрямку РФ атакувала 14 разів
16:30
Олександр Мережко
"Це політичний хабар": нардеп Мережко про пропозицію Путіна Трампу щодо видобування копалин на ТОТ України
16:28
Статуя Юлія Цезаря, Палатинські ворота, Турин, Італія
Книжка "Життєписи цезарів" про римських імператорів увійшла до списку бестселерів через 2000 років після написання
16:27
Ілон Маск
Понад 230 тис. канадців підписали петицію з вимогою позбавити Ілона Маска громадянства Канади
16:19
Ексклюзив
ЗСУ
США не можуть повністю зупинити постачання зброї Україні: у Defense Express назвали причину
16:11
Микола Княжицький
"Виглядає, наче українська влада сумнівається в легітимності президента": нардеп Княжицький про постанову щодо підтримки демократії в умовах війни
16:10
В українській і кримськотатарській Вікіпедії вперше відбудеться конкурс статей про Рамадан
16:01
OPINION
Трамп хоче зміни влади в Україні
16:00
Огляд
Фрідріх Мерц
Фрідріх Мерц: що відомо про лідера партії-переможця на виборах у Німеччині і чим він може допомогти Україні
15:57
Кір Стармер
Підхід Британії до нацбезпеки має змінитися: Стармер анонсував збільшення видатків на оборону до 2,5% ВВП
15:55
Олександр Мережко
"Стамбульські домовленості – це міф": нардеп Мережко прокоментував заяву Віткоффа про мирну угоду з РФ
15:51
Дональд Туск
Дональд Туск травмував ногу, навчаючи внуків кататися на лижах
15:43
Петро Порошенко
Не потрібно принижувати Україну путінським наративом про необхідність підтвердження легітимності президента, - Порошенко
15:36
в Полтаві демонтували пам’ятник Петру
У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І: його перемістили до музейного фонду
15:29
Еммануель Макрон
Макрон закликав Трампа не вести торговельну війну з ЄС, а зосередитися на Китаї
14:57
Еммануель Макрон
Макрон обговорить з європейськими лідерами підсумки своєї зустрічі з Трампом
14:48
У Швеції презентували переклад книжки загиблої в Краматорську письменниці Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну"
14:40
Zuzana-2
У Словаччині стався вибух на полігоні, де випробовували гаубиці Zuzana: є постраждалі
14:11
ЗСУ, Харківщина
Україна без допомоги США може зіткнутися з нестачею боєприпасів до літа, - WSJ
14:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Атака Трампа на Зеленського — що відбувається та що робити?
13:56
Оновлено
ЄС Україна
В Єврокомісії заперечили, що ЄС пропонує Україні альтернативну угоду щодо корисних копалин
13:49
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотники "Відьмак"
13:27
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Ми не проти членства України в НАТО, але треба бути реалістами, - глава МЗС Туреччини Фідан
13:24
СБУ оголосила підозру російському співаку Shaman за пропаганду війни РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV