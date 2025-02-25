Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників
Кабінет Міністрів продовжив до 31 березня дію відстрочок заброньованих працівників підприємств
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 25 лютого.
"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", – зазначив Шмигаль.
До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Крім того, підприємства, які оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних, що значно прискорює процес.
Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал "Дія". Якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.
Як подати заяву на бронювання працівників через Дію
- Авторизуватися на порталі Дія.
- Обрати послугу "Бронювання працівників" і натиснути "Подати заяву".
- Внести необхідні дані працівників.
- Підтвердити рівень їхньої заробітної плати.
- Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант).
- Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.
- Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.
У Кабміні нагадали, що статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям. Два з них є обов’язковими:
- середня зарплата працівників не менше 20 000 грн
- відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ
Третім критерієм підприємство може обрати один з таких:
- сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях)
- валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів)
- стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015)
- важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);
статус резидента Дія.City
- постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.
Як отримати статус критично важливого підприємства
- Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагрополітики тощо)
- Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну)
- Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів)
- Отримати офіційне підтвердження
Раніше підприємства мали час на підтвердження статусу заброньованих працівників до 28 лютого. За словами Шмигаля, рішення продовжити термін зумовлено, зокрема, нещодавньою кібератакою на українські державні реєстри.
"Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити", – додав прем'єр-міністр.
- У грудні 2024 року після масштабної кібератаки Росії були тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії
- На засіданні 14 січня уряд дозволив підприємствам здійснювати перебронювання працівників через портал "Дія" без 72-годинного очікування. Ця норма мала діяти з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих
- Від 5 лютого бронювання від мобілізації, згідно з рішенням РНБО, можуть отримати працівники теплоенерго, водоканалів та компаній управління побутовими відходами
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