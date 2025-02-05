Бронювання зможуть отримати працівники теплоенерго, водоканалів та компаній управління побутовими відходами, - рішення РНБО

Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки й оборони України. Указ про введення в дію цього рішення підписав 5 лютого президент України Володимир Зеленський.

Зеленський увів у дію рішення РНБО України від 4 лютого 2025 року "Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України".

Удосконалення критеріїв бронювання

У ньому, зокрема, передбачено "запровадження можливості бронювання під час мобілізації, на період дії воєнного стану військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами". Такі підприємства зможуть забронювати не більш ніж 75% загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

РНБО доручила уряду внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Зокрема, мова про вдосконалення критеріїв, за якими підприємства, установа й організації визнають критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони в особливий період. Це стосується:

підприємств, установ та організацій, яких Міністерство оборони України уповноважує на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони для здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;

підприємств, установ та організацій, які на підставі договорів, укладених із військовими частинами ЗСУ, інших військових формувань, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво чи постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість і вартість яких визначає Міноборони;

встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Зокрема йдеться про незастосування до них критерію відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Видатки на соціальну сферу та закупівля озброєння

Окрім того, РНБО доручила Кабінету Міністрів ужити додаткових заходів, щоб забезпечити фінансування в повному обсязі видатків на освіту, охорону здоров'я та соцзахист, встановлених у Державному бюджеті України на 2025 рік.

Також уряду доручено вжити додаткових заходів задля збільшення частки коштів на закупівлю сучасного озброєння й техніки у видатках Держбюджету на 2025 рік, передбачених для фінансування сектору безпеки й оборони. Окремим пунктом доручення є "вжити невідкладних заходів, спрямованих на реалізацію політики імпортозаміщення та посилення підтримки національного товаровиробника".

Завдання на місяць: соціальна підтримка, спроможності ОПК, міжнародна допомога

РНБО доручила уряду впродовж місяця:

ужити додаткових заходів з удосконалення системи соціальної підтримки громадян України;

проаналізувати структуру видатків держбюджету на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення та вжити додаткових заходів задля нарощування спроможностей національного ОПК і збільшення частки відповідної продукції вітчизняного виробництва;

забезпечити реалізацію програми держпідтримки вітчизняних виробників засобів, зокрема механізованих, що використовуються у сфері протимінної діяльності;

посилити співпрацю з Євросоюзом з гуманітарного розмінування, зокрема щодо земель сільськогосподарського призначення;

визначити додаткові інструменти для активізації розвитку індустріальних парків;

проаналізувати ситуацію щодо стану надання міжнародної допомоги Україні й напрацювати пропозиції щодо залучення додаткових джерел міжнародної допомоги Україні.

Також РНБО зобов'язала уряд провести спільно з Антимонопольним комітетом України аналіз ціноутворення на лікарські засоби та вжити заходів, аби забезпечити фінансову доступність їх для українців. І передбачити засоби протидії застосуванню непрозорих механізмів ціноутворення, зловживанню монопольним становищем і проявам недобросовісної конкуренції на фармацевтичному ринку.

Упродовж трьох місяців уряду спільно з Офісом генпрокурора, правоохоронними органами й Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), доручили провести аналіз активів фізичних та юридичних осіб, зокрема віднесених до об'єктів критичної інфраструктури, до яких застосовано санкції у вигляді блокування активів. Метою такого аналізу є виявити ймовірні факти впливу осіб, до яких застосовано санкції (або пов'язаних з ними осіб) на такі активи та протидіяти цьому.

Окрім того, протягом трьох місяців Кабмін має опрацювати спільно з Офісом генпрокурора та правоохоронними органами матеріали щодо загроз економічній безпеці держави та вжити додаткових заходів протидії цим загрозам. Зокрема, розглянути застосування комплексу персональних санкцій до осіб, які шкодять економічній безпеці держави.