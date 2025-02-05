"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові": Зеленський доручив уряду внормувати ціни
Президент Володимир Зеленський 5 лютого заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців. У разі відсутності таких - він пообіцяв кадрові рішення
Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.
"Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету. Сьогодні я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій", - сказав він.
За словами президента, потрібні конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я громадян.
"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", - резюмував Зеленський.
- 3 лютого Кабінет міністрів затвердив зміни, відповідно до яких у застосунку "Дія" українці отримуватимуть медичні повідомлення, зокрема скерування до лікаря й рецепти на ліки.
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