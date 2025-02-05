"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові": Зеленський доручив уряду внормувати ціни

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету. Сьогодні я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій", - сказав він.

За словами президента, потрібні конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я громадян.

"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", - резюмував Зеленський.