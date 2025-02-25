Росія атакує Україну "шахедами". Ситуація ввечері 25 лютого
Ввечері вівторка, 25 лютого, російські загарбники запустили ударні дрони для обстрілу України
Про рух дронів звітують Повітряні сили.
Загрозу застосування ударних дронів спершу оголосили на Сумщині о 19:09, а через декілька хвилин також у Запорізькій області.
Близько 20:00 ударні дрони також фіксували над Херсонщиною, Миколаївщиною і Дніпропетровщиною. Повітряні сили підтвердили, що мова йде про "шахеди".
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