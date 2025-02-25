Росія атакує Україну "шахедами". Ситуація ввечері 25 лютого

Про рух дронів звітують Повітряні сили.

Загрозу застосування ударних дронів спершу оголосили на Сумщині о 19:09, а через декілька хвилин також у Запорізькій області.

Близько 20:00 ударні дрони також фіксували над Херсонщиною, Миколаївщиною і Дніпропетровщиною. Повітряні сили підтвердили, що мова йде про "шахеди".

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