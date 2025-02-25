Макрон закликав Трампа не вести торговельну війну з ЄС, а зосередитися на Китаї
Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом 24 лютого закликав його не вести торговельну війну з Європою й натомість зосередитися на Китаї
Про це він сказав в інтервʼю Fox News після розмови з Трампом у Білому домі, передає Politico.
"Ви не можете вести торговельну війну з Китаєм і Європою одночасно. Сподіваюся, я переконав його (Трампа, - ред.)", - зазначив Макрон.
За його словами, пріоритетом США є мита на китайські товари, водночас торговельна боротьба з ЄС буде суперечити американським інтересам.
"Сподіваюся, я переконав його в торгівлі та тарифах. Я сказав йому: "Для вас дуже важливо не запроваджувати нові тарифи", - підкреслив президент Франції.
Дональд Трамп провів зустріч з Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, також він прийме прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 27 лютого.
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