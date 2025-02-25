Макрон закликав Трампа не вести торговельну війну з ЄС, а зосередитися на Китаї

Про це він сказав в інтервʼю Fox News після розмови з Трампом у Білому домі, передає Politico.

"Ви не можете вести торговельну війну з Китаєм і Європою одночасно. Сподіваюся, я переконав його (Трампа, - ред.)", - зазначив Макрон.

За його словами, пріоритетом США є мита на китайські товари, водночас торговельна боротьба з ЄС буде суперечити американським інтересам.

"Сподіваюся, я переконав його в торгівлі та тарифах. Я сказав йому: "Для вас дуже важливо не запроваджувати нові тарифи", - підкреслив президент Франції.

Дональд Трамп провів зустріч з Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, також він прийме прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 27 лютого.