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Макрон закликав Трампа не вести торговельну війну з ЄС, а зосередитися на Китаї

Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
15:29
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом 24 лютого закликав його не вести торговельну війну з Європою й натомість зосередитися на Китаї

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю Fox News після розмови з Трампом у Білому домі, передає Politico.

"Ви не можете вести торговельну війну з Китаєм і Європою одночасно. Сподіваюся, я переконав його (Трампа, - ред.)", - зазначив Макрон.

За його словами, пріоритетом США є мита на китайські товари, водночас торговельна боротьба з ЄС буде суперечити американським інтересам.

"Сподіваюся, я переконав його в торгівлі та тарифах. Я сказав йому: "Для вас дуже важливо не запроваджувати нові тарифи", - підкреслив президент Франції.

Дональд Трамп провів зустріч з Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, також він прийме прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 27 лютого.

  • 11 лютого Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.
  • Президент США 13 лютого оприлюднив дорожню карту взаємних тарифів: ЗМІ пишуть, що вони націлені на товари з Китаю, Японії, ЄС та Південної Кореї.
  • 14 лютого Європейська комісія заявила, що негайно та твердо відреагує на підвищення мит Сполученими Штатами Америки, назвавши торговельну політику президента Дональда Трампа невиправданою.
Теги:
Новини
ЄС
політика
Франція
Європа
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Економіка
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