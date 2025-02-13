Трамп підписав дорожню карту взаємних тарифів США з іншими країнами

Про це повідомляють Reuters і CNN.

Зазначено, що Штати запроваджують взаємні тарифи для кожної країни, яка стягує мита на американський імпорт.

"Це останній торговий залп, спрямований на американських друзів і ворогів, які, за словами Білого дому, зміцнять економічну та національну безпеку", - пише Reuters.

Акцентується: взаємні мита ще не набрали чинності, але мають впроваджуватися впродовж наступних кількох тижнів.

За словами посадовця Білого дому, тарифи поширяться на Євросоюз, Китай, Японію, а також Південну Корею: вони, як він зазначив, дозволять уникнути підходу "єдиного розміру для всіх".

В адміністрації президента США також заявили, що в межах запровадження взаємних мит спочатку досліджуватимуть найбільш "кричущі" питання, зокрема країн з найвищими тарифними ставками.

"Хоча Трамп сказав, що розглядає податок на додану вартість, введений багатьма країнами, як тариф, він зупинився на фактичному введенні конкретних тарифів на торгових партнерів США в четвер… Вони також будуть спрямовані на протидію нетарифним торговельним бар'єрам, таким, як обтяжливе регулювання, податки на додану вартість, державні субсидії та політика обмінного курсу, які можуть створювати перешкоди для потоку американської продукції на зовнішні ринки", - пояснює Reuters.

Водночас чиновник адміністрації глави Білого дому заявив, що Трамп був би радий знизити тарифи, якби інші держави зробили те саме.

Раніше президент США написав у своїй соцмережі TruthSocial: "Сьогодні важливий день: взаємні тарифи!!! Зробимо Америку великою знову!!!"