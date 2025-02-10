Індія готова піти на тарифні поступки Трампу, щоб запобігти торговельній війні, - Reuters

Про це інформує Reuters.

За словами джерел в уряді Індії, дводенний візит Моді до США розпочинається в середу, 12 лютого. Він проходить на тлі загострення торговельних відносин, оскільки Трамп готує нові тарифи, зокрема 25% на імпорт сталі та алюмінію. Попри це, Індія шукає шляхи для зміцнення двосторонньої торгівлі, обсяг якої за минулий фінансовий рік перевищив 118 млрд доларів.

Влада Індії розглядає зниження тарифів на товари в щонайменше 12 ключових секторах, включаючи електроніку, медичне і хірургічне обладнання, а також хімікати, щоб збільшити американський експорт відповідно до внутрішніх виробничих планів Нью-Делі.

"Цей візит дасть можливість розвинути успіхи нашої співпраці під час його (Трампа - ред.) першого терміну", - заявив Моді.

За його словами, технології, торгівля, оборона, енергетика та стійкість ланцюгів поставок - це сфери, в яких партнерство може бути посилене і поглиблене.

Крім того, як стверджують джерела в уряді Індії, розглядається можливість поступок щодо товарів, які Індія переважно отримує зі Сполучених Штатів або має більший потенційний апетит до купівлі, наприклад, антен тарілок і деревної целюлози.

Також урядовці заявили, що Індія відкрита до обговорення можливої мініторгівельної угоди.