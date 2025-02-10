Президент США заявив, що запровадить мита на весь імпорт сталі й алюмінію

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що Трамп зробив цю заяву, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One по дорозі на Суперкубок НФЛ в Новому Орлеані.

Президент анонсував, що оголосить про нові тарифи в понеділок, вони набудуть чинності вже у вівторок або середу.

"І дуже просто: якщо вони стягують мита з нас, ми стягуємо мита з них" - заявив Трамп.

За даними уряду та Американського інституту чавуну і сталі, основними постачальниками сталі, що імпортується до США, є Канада, Бразилія і Мексика, а також Південна Корея і В'єтнам. Канада є найбільшим імпортером алюмінію, поставляючи 79% від загального обсягу матеріалу, що імпортується до США.

Міністр інновацій Канади Франсуа-Філіп Шампань вже відреагував на нові тарифи, підкресливши важливість канадської сталі та алюмінію для американських промислових секторів, таких як оборона та автомобілебудування.

"Канадська сталь і алюміній підтримують ключові галузі промисловості США, такі як оборона, суднобудування і автомобілебудування, - написав міністр інновацій Канади Франсуа-Філіп Шампань. - Ми будемо продовжувати відстоювати Канаду, наших робітників і наші галузі".

Крім того, Трамп зазначив, що дозволить японській компанії Nippon Steel інвестувати в американську U.S. Steel, але не дозволить їй стати мажоритарним акціонером.

"Тарифи зроблять її знову дуже успішною, і я думаю, що у неї хороший менеджмент", - додав Трамп про U.S. Steel.

За інформацією видання, президент планує провести пресконференцію у вівторок або середу, щоб надати деталі про нові тарифи.

Трамп підкреслив, що вже не раз наголошував на нерівності мит між США та Європою. Він висловив незадоволення, що тарифи ЄС на імпорт автомобілів значно перевищують ставку в США.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.

На тлі заяв Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.