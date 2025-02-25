Угорщина висунула дві умови за підтримку продовження санкцій ЄС проти РФ, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сіярто писав у соцмережах, що Будапешт "не погодиться на поспіх" стосовно продовження дії санкцій ЄС.

Обмеження Європи щодо РФ поновлюються кожні 6 місяців - за це мають одноголосно проголосувати всі 27 країн блоку.

Санкції проти Росії складаються з двох рамок: економічні заходи й перелік понад 2,4 тис. фізичних та юридичних осіб, активи яких у ЄС заморожують, а їм забороняють вʼїзд до європейських держав.

Дипломати, з якими спілкувалось інформаційне агентство, відмовились називати імена осіб, яких Угорщина прагне виключити з санкційного списку.

"У січні Будапешт, який підтримував тісні зв'язки з Москвою протягом війни, стримав відновлення економічних санкцій, які включають блокування активів центрального банку Москви. Угода була досягнута після того, як Європейська комісія погодилася включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту газу до ЄС через Україну", - додає Reuters.