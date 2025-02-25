У Швеції презентували переклад книжки загиблої в Краматорську письменниці Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну"

Про це повідомляє "Укрінформ".

24 лютого відбулася презентація книжки Se kvinnorna, se kriget ("Дивлячись на жінок, які дивляться на війну") української письменниці Вікторії Амеліної, вбитої російським ракетним ударом по Краматорську влітку 2023 року. Організував подію Український інститут у Швеції.

Презентація пройшла у Шведському історичному музеї за участю представників уряду Швеції, дипломатів, керівників культурних установ. Діалог модерував відомий шведський історик і член Шведської академії Петер Енглунд. Модераторкою виступила Малін Уллгрен – журналістка однієї з найвпливовіших шведських газет Dagens Nyheter. Уривки з книги Вікторії Амеліної прочитала акторка Стiна Екблад.

Голова Центру громадянських свобод – організації-лауреата Нобелівської премії миру – Олександра Матвійчук, яка була близькою подругою авторки, розповіла про роботу Амеліної з документування воєнних злочинів Росії в України.

Фото: видавництво Ersatz

"Мені дуже важко сказати, що вона "була". Я все ще так сумую за нею. Вона була дуже талановита. Вона була надзвичайно яскравою і дуже людяною. Подивіться, скільки любові вона віддала різним людям навіть вже після своєї загибелі. Вони, всі її друзі та колеги, щасливі, що знали її. У неї справді велике серце. Вона була дуже відповідальною. Пам'ятаю одну з останніх наших розмов із нею. Я казала: "Твоє волонтерство, твоє письменництво, твоє документування воєнних злочинів, ти багато подорожуєш, щоб виступати з промовами та розповідати, що відбувається в Україні. І ще хочеш робити щось додатково. Але ти вже багато зробила!". А вона відповіла: "Я відчуваю, що в мене немає часу, і я відчуваю, що на мені лежить величезна відповідальність"", – поділилась Матвійчук.

Вона також підкреслила, що тактика російської армії в усіх війнах є однаковою.

"Російські війська вчинили жахливі злочини в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малі, в Лівії, в Сирії, в інших країнах світу. Це той самий набір воєнних злочинів, ланцюг воєн, ланцюг безкарності. І вони ніколи не були покарані, вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. Справедливість – це не те, що впливає лише на минуле чи майбутнє. Справедливість має величезний вплив на сучасність. Якщо ми почнемо рішучі судові дії, навіть якщо частина росіян почне сумніватися, що, ймовірно, цього разу вони не уникнуть відповідальності, що вони відповідатимуть за все, що вони роблять своїми власними рішеннями, якщо навіть у частини росіян почнуть виникати такі сумніви – ці сумніви перетворяться на охолоджуючий ефект для жорстокого порушення прав людини. І оскільки ми говоримо про триваючу війну, це означає, що через рішучі законні дії ми можемо врятувати тисячі, тисячі і тисячі життів", – додала правозахисниця.

У рамках заходу відбулася експозиція книг, врятованих після влучання російської ракети у друкарню "Фактор-Друк" у Харкові. Також була представлена виставка "Невидані дипломи" – з інформацією про українських студентів, які вже ніколи не отримають свої дипломи, тому що їх вбила Росія.

Що відомо про Вікторію Амеліну

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. 2007 року отримала ступінь магістра комп’ютерних технологій у НУ "Львівська політехніка" з відзнакою. У 2005–2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.

2014 року вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014". Наступного року роман було перевидано, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.

Того ж 2015 року Вікторія Амеліна призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі. 2016 року вийшла її перша дитяча книжка "Хтось, або Водяне Серце". Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році. У 2017 році Видавництві Старого Лева" вийшов друком другий роман Вікторії "Дім для Дома". Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала "Дім для Дома" найкращою прозовою книжкою року.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.

У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.