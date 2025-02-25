Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Швеції презентували переклад книжки загиблої в Краматорську письменниці Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну"

У Швеції презентували переклад книжки загиблої в Краматорську письменниці Амеліної "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну"

Дар'я Тарасова
25 лютого, 2025 вiвторок
14:48
Культура

У рамках заходу, присвяченого до третіх роковин повномасштабного вторгнення, у Стокгольмі представили шведський переклад книжки "Дивлячись на жінок, які дивляться на війну" Вікторії Амеліної

Зміст

Про це повідомляє "Укрінформ".

24 лютого відбулася презентація книжки Se kvinnorna, se kriget ("Дивлячись на жінок, які дивляться на війну") української письменниці Вікторії Амеліної, вбитої російським ракетним ударом по Краматорську влітку 2023 року. Організував подію Український інститут у Швеції.

Презентація пройшла у Шведському історичному музеї за участю представників уряду Швеції, дипломатів, керівників культурних установ. Діалог модерував відомий шведський історик і член Шведської академії Петер Енглунд. Модераторкою виступила Малін Уллгрен – журналістка однієї з найвпливовіших шведських газет Dagens Nyheter. Уривки з книги Вікторії Амеліної прочитала акторка Стiна Екблад.

Голова Центру громадянських свобод – організації-лауреата Нобелівської премії миру – Олександра Матвійчук, яка була близькою подругою авторки, розповіла про роботу Амеліної з документування воєнних злочинів Росії в України.

Фото: видавництво Ersatz

"Мені дуже важко сказати, що вона "була". Я все ще так сумую за нею. Вона була дуже талановита. Вона була надзвичайно яскравою і дуже людяною. Подивіться, скільки любові вона віддала різним людям навіть вже після своєї загибелі. Вони, всі її друзі та колеги, щасливі, що знали її. У неї справді велике серце. Вона була дуже відповідальною. Пам'ятаю одну з останніх наших розмов із нею. Я казала: "Твоє волонтерство, твоє письменництво, твоє документування воєнних злочинів, ти багато подорожуєш, щоб виступати з промовами та розповідати, що відбувається в Україні. І ще хочеш робити щось додатково. Але ти вже багато зробила!". А вона відповіла: "Я відчуваю, що в мене немає часу, і я відчуваю, що на мені лежить величезна відповідальність"", – поділилась Матвійчук.

Вона також підкреслила, що тактика російської армії в усіх війнах є однаковою.

"Російські війська вчинили жахливі злочини в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малі, в Лівії, в Сирії, в інших країнах світу. Це той самий набір воєнних злочинів, ланцюг воєн, ланцюг безкарності. І вони ніколи не були покарані, вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. Справедливість – це не те, що впливає лише на минуле чи майбутнє. Справедливість має величезний вплив на сучасність. Якщо ми почнемо рішучі судові дії, навіть якщо частина росіян почне сумніватися, що, ймовірно, цього разу вони не уникнуть відповідальності, що вони відповідатимуть за все, що вони роблять своїми власними рішеннями, якщо навіть у частини росіян почнуть виникати такі сумніви – ці сумніви перетворяться на охолоджуючий ефект для жорстокого порушення прав людини. І оскільки ми говоримо про триваючу війну, це означає, що через рішучі законні дії ми можемо врятувати тисячі, тисячі і тисячі життів", – додала правозахисниця.

У рамках заходу відбулася експозиція книг, врятованих після влучання російської ракети у друкарню "Фактор-Друк" у Харкові. Також була представлена виставка "Невидані дипломи" – з інформацією про українських студентів, які вже ніколи не отримають свої дипломи, тому що їх вбила Росія.

Що відомо про Вікторію Амеліну

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. 2007 року отримала ступінь магістра комп’ютерних технологій у НУ "Львівська політехніка" з відзнакою. У 2005–2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.

2014 року вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014". Наступного року роман було перевидано, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.

Того ж 2015 року Вікторія Амеліна призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі. 2016 року вийшла її перша дитяча книжка "Хтось, або Водяне Серце". Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році. У 2017 році Видавництві Старого Лева" вийшов друком другий роман Вікторії "Дім для Дома". Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала "Дім для Дома" найкращою прозовою книжкою року.

Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.

У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

  • Раніше повідомлялося, що "Видавництво Старого Лева" випустить збірку віршів Вікторії Амеліної, вбитої російським ракетним ударом по Краматорську
  • Американське видавництво St. Martin's Press також видало англомовну книжку з документальними свідченнями жінок про російсько-українську війну, які зібрала письменниця Вікторія Амеліна.
     
Теги:
Новини
Світ
Швеція
Війна з Росією
Читайте також:
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Автор Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
"Неявна гарантія економічної безпеки": міністр фінансів США Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини
Генасамблея ООН
Автор Дар'я Куркіна
24 лютого, 2025 понедiлок
США закликали відкликати колективну резолюцію ООН щодо вторгнення РФ в Україну та запропонували свій варіант, - ЗМІ
Емманюель Макрон і Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
25 лютого, 2025 вiвторок
Макрон під час переговорів перебив Трампа, щоб спростувати його заяву про європейську допомогу Україні
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
25 лютого
16:19
Ексклюзив
ЗСУ
США не можуть повністю зупинити постачання зброї Україні: у Defense Express назвали причину
16:11
Микола Княжицький
"Виглядає, наче українська влада сумнівається в легітимності президента": нардеп Княжицький про постанову щодо підтримки демократії в умовах війни
16:10
В українській і кримськотатарській Вікіпедії вперше відбудеться конкурс статей про Рамадан
16:01
OPINION
Трамп хоче зміни влади в Україні
16:00
Огляд
Фрідріх Мерц
Фрідріх Мерц: що відомо про лідера партії-переможця на виборах у Німеччині і чим він може допомогти Україні
15:57
Кір Стармер
Підхід Британії до нацбезпеки має змінитися: Стармер анонсував збільшення видатків на оборону до 2,5% ВВП
15:55
Олександр Мережко
"Стамбульські домовленості – це міф": нардеп Мережко прокоментував заяву Віткоффа про мирну угоду з РФ
15:51
Дональд Туск
Дональд Туск травмував ногу, навчаючи внуків кататися на лижах
15:43
Петро Порошенко
Не потрібно принижувати Україну путінським наративом про необхідність підтвердження легітимності президента, - Порошенко
15:36
в Полтаві демонтували пам’ятник Петру
У Полтаві демонтували пам'ятник Петру І: його перемістили до музейного фонду
15:29
Еммануель Макрон
Макрон закликав Трампа не вести торговельну війну з ЄС, а зосередитися на Китаї
14:57
Еммануель Макрон
Макрон обговорить з європейськими лідерами підсумки своєї зустрічі з Трампом
14:40
Zuzana-2
У Словаччині стався вибух на полігоні, де випробовували гаубиці Zuzana: є постраждалі
14:11
ЗСУ, Харківщина
Україна без допомоги США може зіткнутися з нестачею боєприпасів до літа, - WSJ
14:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Атака Трампа на Зеленського — що відбувається та що робити?
13:56
Оновлено
ЄС Україна
В Єврокомісії заперечили, що ЄС пропонує Україні альтернативну угоду щодо корисних копалин
13:49
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотники "Відьмак"
13:27
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Ми не проти членства України в НАТО, але треба бути реалістами, - глава МЗС Туреччини Фідан
13:24
СБУ оголосила підозру російському співаку Shaman за пропаганду війни РФ
13:16
У США помер агент спецслужби, який під час замаху прикрив собою подружжя Кеннеді
13:16
Оновлено
Дональд Трамп
В Кремлі відреагували на слова Трампа, що Путін погодиться на європейських миротворців в Україні
13:10
Інтерв’ю
Максим Плєхов: Україна - клондайк оборонних технологій, без цієї промисловості ми будемо завойовані сусідом
13:09
Папа Франциск
У Ватикані розповіли про стан хворого на двосторонню пневмонію Папи Франциска
12:45
Потреби на відбудову України становлять $524 млрд, – звіт Світового банку
12:37
G7 Країни Великої сімки
В уряді Німеччини виступили проти повернення РФ до G7
12:25
Ексклюзив
Леся Українка
"На це працювали пропагандисти": літературознавиця Романцова прокоментувала "лесбійські мотиви" у листах Лесі Українки
12:23
Ексклюзив
Дональд Трамп
Наші переговорні групи вже почули, які компроміси нам пропонують, але їм заборонили про це казати вголос, - майор запасу НГУ Гетьман
12:13
Верховна Рада
Верховна Рада підтримала постанову щодо майбутніх виборів в Україні
12:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи може Європа замінити США в Україні та як Трамп відкриває нові можливості перед Путіним. Акценти світових ЗМІ 25 лютого
12:05
OPINION
Коли рускі прийдуть за вами в Бостон, Даллас, Сан Франциско...
12:02
Сили оборони відкинули ворога з Успенівки на Донеччині, – DeepState
11:58
ППО
Сили ППО вночі збили шість крилатих ракет і 133 російських ударних БПЛА
11:24
зима, мороз
"Зима завершує свої справи": Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україні потеплішає
11:24
Ірина Кормишкіна
Рада проголосувала за припинення повноважень нардепки Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні
11:05
окупанти, оркі, російські солдати
Російські морпіхи намагаються уникнути служби на Курщині через величезні втрати, - "Атеш"
10:48
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 лютого: скільки коштують долар та євро у банках
10:43
електроенергія
На Одещині через наслідки атак РФ запровадили відключення світла: ситуація в енергосистемі 25 лютого
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Немає ознак, що допомога від США гальмуватиметься, - Згурець
10:35
Франція протести
У Марселі на мітингу на підтримку України затримали двох підозрюваних у нападі на консульство РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV