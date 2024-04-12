"Видавництво Старого Лева" випустить збірку віршів Вікторії Амеліної, вбитої російським ракетним ударом по Краматорську
Побачить світ збірка поезій "Свідчення" української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула через поранення, отримане внаслідок обстрілу Краматорська Росією
Про це повідомила українська культурна менеджерка Софія Челяк у Facebook.
У "Видавництві Старого Лева" вийде збірка поезій "Свідчення" української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула 1 липня 2023 року від поранень, отриманих під час російського удару по Краматорську.
"Я не знаю, чи зроблю щось важче і важливіше в житті, і чи буде щось таке, що так сильно мене ламало. Два дні після мого дня народження, 15 травня, Вікторія зокрема написала, що хоче видати збірку поезій, її назва "Свідчення", а видати вона хоче її у "Видавництво Старого Лева" і просить мене допомоги з ілюстратором", - поділилася спогадами членкиня Українського ПЕН.
Вона зазначила, що Вікторія Амеліна під час "Книжкового Арсеналу" у розмові з головним редактором "ВСЛ" Марʼяною Савкою залишила короткі вказівки щодо збірки. Місяць після похорону письменниці Челяк разом з подругами Вікторії, редакторками намагалися уявити, що б сподобалося авторці "Свідчення".
"Ілюстратором ми запросили Данила Мовчана, бо хотілося сакральності, для мене це був єдиний можливий варіант для ілюстрації, щоб вона звучала в унісон з поезією. Проглядаючи верстку, ми зрозуміли, наскільки це було правильне рішення", - розповіла культурна менеджерка.
Олександр Амелін переглянув усі можливі файли, чернетки, звіряв варіанти публікацій, щоб "знайти саме ту форму кожного вірша".
"Збірку ми закриватимемо хронологією подій. Для цього я прочитала наше листування з Вікою в усіх можливих чатах. Виявилося, що за час повномасштабного вторгнення не було днів, коли ми не списувалися чи не зідзвонювалися. Це чорна робота, я думала що зійду з розуму, поки читала все, від безжальної пустки її відсутності, яку я не знаю, чи колись заповню. Дуже шкода, що не записувала наші телефонні розмови", - зізналась Челяк.
Вона також поділилася фото обкладинки книжки.
Фото: facebook Софії Челяк
"Ця книжка - це так виглядає моє вирване серце. Я дуже сподіваюся, що, Віко, вона тобі сподобається, і я тебе не розчарувала", - додала вона.
Вікторія Амеліна померла 1 липня від поранень, отриманих під час російського удару по Краматорську. 37-річна Амеліна була в ресторані Ria Lounge разом із групою колумбійських журналістів і письменників, коли окупанти завдали удару по будівлі.
Про Вікторію Амеліну
Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну. 2007 року здобула ступінь магістра комп’ютерних технологій у НУ "Львівська політехніка" з відзнакою. У 2005–2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.
2014 року вийшов дебютний роман Вікторії "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014". Наступного року роман було перевидано, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.
Того ж 2015 року Вікторія Амеліна призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі. 2016 року вийшла її перша дитяча книжка "Хтось, або Водяне Серце". Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році. У 2017 році у "Видавництві Старого Лева" вийшов друком другий роман Вікторії "Дім для Дома". Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала "Дім для Дома" найкращою прозовою книжкою року.
Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.
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У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада. Того ж року вона заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.
Через повномасштабну війну Росії проти України Вікторія Амеліна стала не тільки письменницею. З літа 2022-го вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds. Вікторія разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де, зокрема, знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.
Водночас Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповіла про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.
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