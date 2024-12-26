Росіяни вдарили по Слатиному та Золочеву на Харківщині: є загиблий та поранені
Удень 26 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Слатиному та Золочеву, що на Харківщині. Внаслідок ворожих атак є загиблий та поранені
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 14:15 внаслідок ворожих ударів двох КАБів у с. Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства.
"Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених", - зазначив Синєгубов.
Вже о 14:30 ворог вдарив по м. Золочів Богодухівського району.
"Постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи", - додав очільник ОВА.
Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби.
- Через російські удари по критичній інфраструктурі Харківщини понад півмільйона абонентів в області залишалися без теплопостачання. Наразі його відновили для більше 300 тис. абонентів.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вимкнення електроенергії у Харкові та області для побутових споживачів не буде, поки не відновлять опалення та постачання гарячої води.
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