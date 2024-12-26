Росіяни вдарили по Слатиному та Золочеву на Харківщині: є загиблий та поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 14:15 внаслідок ворожих ударів двох КАБів у с. Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства.

"Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених", - зазначив Синєгубов.

Вже о 14:30 ворог вдарив по м. Золочів Богодухівського району.

"Постраждав 41-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи", - додав очільник ОВА.

Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби.