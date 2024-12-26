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У Харкові та області не вимикатимуть світло, поки не відновлять опалення та постачання гарячої води

Катерина Єсікова
26 грудня, 2024 четвер
13:14
Економіка Олег Синєгубов

Вимкнення електроенергії у Харкові та області для побутових споживачів не буде, поки не відновлять опалення та постачання гарячої води

Зміст

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, 25 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль та профільні міністерства України ухвалили рішення щодо зняття лімітів з енерговикористання на території Харкова й області.

"Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із теплопостачанням і з постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків'ян", - заявив Синєгубов.

Натомість імовірність відключень через аварійні або планові роботи лишається.

"Ми розуміємо, що якщо у квартирах буде холодно, є діти, не зважаючи на те, що відносно плюсова температура на вулицях, все одно люди будуть включати електроприлади, кондиціонери для обігріву власних осель. Звичайно, що ми маємо комунікувати, що це має бути заощадливо, тому що не розраховані електромережі на повне завантаження. Однак саме для населення ліміти споживання доведені не будуть. Це означає, що відключень у нас не має бути", - додав він.

  • Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. Більше про атаку читайте за посиланням.
  • Через російську масовану атаку по Україні Укренерго застосувало заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.
  • Російська армія вранці завдала масованого удару по критичних об'єктах України, зокрема серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій ДТЕК.
  • Через російські удари по критичній інфраструктурі Харківщини понад півмільйона абонентів в області залишалися без теплопостачання: наразі його відновили для більш як 300 тис. абонентів.
 
Теги:
Новини
Харків
Війна з Росією
Харківщина
Енергетика
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