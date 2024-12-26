У Харкові та області не вимикатимуть світло, поки не відновлять опалення та постачання гарячої води

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, 25 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль та профільні міністерства України ухвалили рішення щодо зняття лімітів з енерговикористання на території Харкова й області.

"Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із теплопостачанням і з постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків'ян", - заявив Синєгубов.

Натомість імовірність відключень через аварійні або планові роботи лишається.

"Ми розуміємо, що якщо у квартирах буде холодно, є діти, не зважаючи на те, що відносно плюсова температура на вулицях, все одно люди будуть включати електроприлади, кондиціонери для обігріву власних осель. Звичайно, що ми маємо комунікувати, що це має бути заощадливо, тому що не розраховані електромережі на повне завантаження. Однак саме для населення ліміти споживання доведені не будуть. Це означає, що відключень у нас не має бути", - додав він.