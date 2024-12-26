На Харківщині після атаки РФ теплопостачання відновили для 300 тис. абонентів

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ударів армії РФ по критичній інфраструктурі Харківщини без теплопостачання залишалися понад півмільйона абонентів", - написав він.

За словами Синєгубова, станом на ранок 26 грудня теплопостачання вдалося повернути понад 300 тис. абонентам.

Також триває процес відновлення тепла у Харкові - для 1055 багатоквартирних будинків, де живуть 92104 абоненти, та для майже 17 тис. абонентів Харківського району.