На Харківщині після атаки РФ теплопостачання відновили для 300 тис. абонентів
Через російські удари по критичній інфраструктурі Харківщини понад півмільйона абонентів в області залишалися без теплопостачання: наразі його відновили для більше 300 тис. абонентів
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ударів армії РФ по критичній інфраструктурі Харківщини без теплопостачання залишалися понад півмільйона абонентів", - написав він.
За словами Синєгубова, станом на ранок 26 грудня теплопостачання вдалося повернути понад 300 тис. абонентам.
Також триває процес відновлення тепла у Харкові - для 1055 багатоквартирних будинків, де живуть 92104 абоненти, та для майже 17 тис. абонентів Харківського району.
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