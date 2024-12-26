У роботі ChatGPT стався глобальний збій. OpenAI повідомила, що вирішує проблему
У роботі чат-бота ChatGPT, розробленого компанією OpenAI, 26 грудня стався глобальний збій. Проблеми з доступом виникли в користувачів низки країн світу
Про це повідомив сервіс із відстеження збоїв Downdetector.
За інформацією Downdetector, про проблеми з доступом до ChatGPT фіксували в користувачів зі США, Казахстану, України, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Фінляндії. У частини з них чат-бот завантажується, проте не може відповідати на запити, інші зазначали, що бачать повідомлення "внутрішня помилка сервера".
У компанії OpenAI підтвердили проблему, повідомивши про високий рівень помилок у ChatGPT, API та Sora. Там написали, що працюють над вирішенням проблеми. Точну причину збою не повідомили, втім в OpenAI зазначили, що він виник "через вищого провайдера", компанія проводить розслідування.
- За останні кілька місяців ChatGPT падав кілька разів. Зокрема, через масовий збій у роботі інструментів штучного інтелекту ChatGPT вийшов з ладу в червні. На початку грудня, коли OpenAI випустив Sora для підписників ChatGPT, через кілька днів чат-бот припинив роботу на кілька годин.
- 1 листопада OpenAI запустила власний інтернет-пошуковик ChatGPT search
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