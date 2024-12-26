У роботі ChatGPT стався глобальний збій. OpenAI повідомила, що вирішує проблему

Про це повідомив сервіс із відстеження збоїв Downdetector.

За інформацією Downdetector, про проблеми з доступом до ChatGPT фіксували в користувачів зі США, Казахстану, України, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Фінляндії. У частини з них чат-бот завантажується, проте не може відповідати на запити, інші зазначали, що бачать повідомлення "внутрішня помилка сервера".

У компанії OpenAI підтвердили проблему, повідомивши про високий рівень помилок у ChatGPT, API та Sora. Там написали, що працюють над вирішенням проблеми. Точну причину збою не повідомили, втім в OpenAI зазначили, що він виник "через вищого провайдера", компанія проводить розслідування.