Росіяни масовано обстрілюють прикордоння Сумщини КАБами та дронами
Російська окупаційна армія у четвер, 26 грудня, здійснює масований обстріл прикордоння Сумщини, використовуючи КАБи та безпілотники
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Звуки вибухів від цих обстрілів чути, зокрема, і у Сумах", – йдеться в повідомленні.
В ОВА наголосили, що станом на 14:23 повітряна тривога триває та закликали мешканців регіону залишатись в укриттях.
- Російські окупанти у Херсонській області активізували обстріли й діяльність ДРГ із метою захопити території, підконтрольні Силам оборони.
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