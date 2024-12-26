Росіяни масовано обстрілюють прикордоння Сумщини КАБами та дронами

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Звуки вибухів від цих обстрілів чути, зокрема, і у Сумах", – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що станом на 14:23 повітряна тривога триває та закликали мешканців регіону залишатись в укриттях.