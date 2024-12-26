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Росіяни на Херсонщині активізували обстріли й діяльність ДРГ

Дар'я Куркіна
26 грудня, 2024 четвер
14:00
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Російські окупанти у Херсонській області активізували обстріли й діяльність ДРГ із метою захопити території, підконтрольні Силам оборони

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону.

"Росіяни активізували маневри живою силою та технікою. Посилили вогневий вплив з усього, особливо зокрема через бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів, деяких населених пунктів", - розповів він.

Прокудін зазначив, що українським військовим відомі місця, де ворог може висадити десантні групи, і Сили оборони готові до їхнього знищення. За його словами, спроби просування армії РФ поодинокі й вони наразі безуспішні.

"Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", - розповів Прокудін.

  • Зранку пʼятниці, 20 грудня, російські ДРГ намагалися просунутися у напрямку Херсона.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Херсонщина
окупанти
Військові новини
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