Росіяни на Херсонщині активізували обстріли й діяльність ДРГ

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону.

"Росіяни активізували маневри живою силою та технікою. Посилили вогневий вплив з усього, особливо зокрема через бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів, деяких населених пунктів", - розповів він.

Прокудін зазначив, що українським військовим відомі місця, де ворог може висадити десантні групи, і Сили оборони готові до їхнього знищення. За його словами, спроби просування армії РФ поодинокі й вони наразі безуспішні.

"Є факти, коли вони висуваються і намагаються закріпитися на островах або на правий берег. Поки що жодної спроби не було успішної, вони всі знищені. Але у них таке завдання. Їм командування ставить завдання, щоб вони захопили хоча б частинку правобережної Херсонщини і закріпилися там", - розповів Прокудін.