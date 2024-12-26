Для поглиблення співробітництва: делегація збройних сил Франції відвідала Україну
Делегація збройних сил Франції на чолі з командувачем сухопутних військ генералом П'єром Шіллем відвідала Україну для поглиблення співробітництва, обміну досвідом та нарощування військової допомоги
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що під час кількаденного візиту представники ЗС Франції відвідали Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, один з центрів підготовки підрозділів, командний пункт і пункт управління протиповітряною обороною.
"У рамках візиту було проведено двосторонню зустріч, під час якої командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майором Михайлом Драпатим, який подякував французькій стороні за системну підтримку та визначив напрямки поглиблення співпраці", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, командувач сухопутних військ Франції висловив бажання наростити співробітництво з центром підготовки підрозділів, зокрема у частині вивчення досвіду з підготовки операторів БпАК.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
"Загалом, представники Французької Республіки відзначили високий рівень готовності та креативності підходів українських воїнів до виконання бойових завдань", - додали в Сухопутних військах ЗСУ.
На завершення візиту, делегація ЗС Франції вшанувала полеглих українських воїнів, поклавши квіти біля "Стіни памʼяті" на Михайлівській площі у Києві та алеї Слави Національної академії Сухопутних військ у Львові.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
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