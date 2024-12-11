Сирський відвідав Покровський напрямок та заявив про нестандартні рішення

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у себе у Facebook.

"Під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед, у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", - пише Сирський.

Головнокомандувач відзначив стійкість українських воїнів, які завдають ворогу значних втрат.

"У таких умовах наше головне завдання - посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження. Вдячний воїнам за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом", - йдеться у повідомленні.