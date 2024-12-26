Нардеп-"слуга" Куницький виїхав з України 3 місяці тому на підставі "тижневого відрядження" від Ради, – "Схеми"

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах і в депутатських колах.

Як зазначають "Схеми", Олександр Куницький оформив відрядження в США у період з 21 по 28 вересня 2024 року. Метою його поїздки було "поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва".

У Верховній Раді на запит "Схем" не надали інформації про це відрядження, зазначивши, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів України під час дії особливого періоду віднесені до переліку відомостей, що становлять службову інформацію". А в Апараті ВР наголосили, що "відшкодування витрат на відрядження коштом держбюджету не здійснювали".

За даними "Схем", з України депутат виїхав 23 вересня і досі не повернувся. Відповідно до електронної системи Верховної Ради, востаннє Куницький брав участь у пленарних засіданнях із 17 до 20 вересня (20 вересня весь день "не голосував"). У жовтні він був присутнім на засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є, в режимі відеоконференції, – повідомив "Схемам" голова комітету Сергій Іонушас.

У коментарі журналістам перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко повідомив, що, за його інформацією, Апарат парламенту намагався зв’язатися з депутатом, але "не отримав чіткої відповіді".

"Як керівництво Верховної Ради ми завжди наголошуємо на необхідності дотримання дисципліни та присутності депутатів на засіданнях. Головуючий завжди звертається до відсутніх депутатів відповідно до регламенту. Звичайно, це неприємна ситуація. До того ж Куницький – не єдиний випадок, були й інші депутати з подібними ситуаціями", – сказав Корнієнко.

Попереднє відрядження, влітку 2023-го, Куницький також "протермінував"

Куницький отримав дозвіл на закордонне відрядження до США вже після того, як українські правоохоронці почали розслідувати обставини його іншого виїзду до Ізраїлю, влітку 2023 року, в умовах заборони на виїзд за кордон без належних підстав для посадовців. Тоді "Схеми" з'ясували, що Куницький отримав погодження Ради на виїзд протягом п’яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Після цього тодішній генеральний прокурор Андрій Костін ініціював кримінальне провадження за статтями "службове підроблення" та "використання завідомо підробленого документа".

У ДБР на запитання щодо того, на якому етапі ця справа і які слідчі дії вже проведено, журналістам відповіли, що ця інформація є закритою. Водночас джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що в межах цього розслідування ДБР Куницькому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід та не встановлювали будь-які інші обмеження.

"Схеми" запитали у спікера парламенту Руслана Стефанчука, як Куницький зміг отримати дозвіл на виїзд за кордон, коли триває розслідування щодо його іншого відрядження

"Сам факт порушення кримінального провадження не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів, лише рішення суду, яке вступило в законну силу або факт накладення судом якогось обмежувального характеру. (...) Тут у Верховній Раді я завжди вимагаю і сам дію лише в межах і спосіб, як цього вимагає 19 стаття Конституції України", – зазначив на це Стефанчук.