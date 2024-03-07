Розслідування "Схем": пов'язана з нардепом-"слугою" Куницьким фірма постачала обладнання до РФ і окупованого Криму

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Йдеться про холдинг Autoenterprise, який займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом. Офіційним власником групи компаній є харків’янин Дмитро Ніконов.

Колишній блогер та нардеп від "слуг" Куницький роками просував із ним цей бізнес та усіляко рекламував харківську розробку та заохочував інвестувати в неї мільйонну аудиторію свого блогу.

Журналістське розслідування встановило, що Куницький був глибоко інтегрований у холдинг, та працював на різних посадах у фірмах Autoenterprise. Офіційно він працював у одній із компаній цього холдингу - "Тесла моторс" - із 2018 по 2019 роки.

А у 2018 році він отримав довіреність від іншої компанії холдингу "Едісон моторс" на представлення своїх інтересів у різних органах влади. Цікаво, що ця довіреність діяла до 2021 року, тобто навіть коли Куницький вже був нардепом.

Після отримання мандату помічником Куницького став офіційник власник компанії Ніконов, а депутатська приймальня "слуги" зручно розмістилася безпосередньо на харківському заводі.

Зокрема Куницький сприяв розв'язанню проблем їхнього бізнесу із силовиками. В результаті розслідування "Схем" у компанії Autoenterprise у Харкові НАБУ проводили обшуки, якими обурювалась депутатка Харківської міськради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва, одна з керівників цього бізнесу та близька соратниця Куницького.

За чотири дні до обшуків, вона стала помічницею Куницького на громадських засадах.

Куницький після цього спробував публічно дистанціюватися від холдингу та Ніконова. Зокрема, заявляв, що Ніконов був його помічником тільки два роки. Але за офіційними даними Верховної Ради він щонайменше до лютого 2024 року залишався його помічником на громадських засадах. А депутатська приймальня Куницького і досі розміщена за адресою харківського заводу.

Про бізнес Autoenterpris та вхід на російський ринок

Зарядні станції Autoenterprise - це українська розробка, успішний бізнес харківських інженерів із локальним виробництвом.

У Росію холдинг почав постачати свою продукцію щонайменше з 2016 року.

Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг "Россети". Він купував продукцію через посередників. А на харківському заводі одразу брендували станції під час виробництва.

"Загалом російська географія продажів широка - Липецьк, Балашиха, Бєлгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар. Обладнання з України возили напряму вантажівками - через Слобожанську митницю на Харківщині - у Бєлгородську область", - йдеться у розслідуванні.

До речі, у листопаді 2022 року російська ракета С-300 влучила у завод Autoenterprise - тоді поранень зазнали шестеро людей, вибух пошкодив виробничі цехи.

Ставлення до торгівлі з РФ та окупованим Кримом

На півострові існує ціла мережа електрозаправних станцій. У 2023 році у Сімферополі окупаційна влада відкривала найбільших хаб на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом - DriveEnergy.

Журналісти "Схем" поцікавилися у Куницького, чи знав він про постачання продукції до РФ з 2016 року, коли він був у наглядовій раді компанії, він заперечив. А про ставлення до продажів у РФ сказав "У 2016 році? Чи зараз? Зараз це неприпустимо".

Своєю чергою Ніконов, твердо заявив, що його компанія ніколи не поставляла станції в окупований Крим.

"До 24 лютого 2022 року законом України не було заборонено з Російською Федерацією мати взаємовідносини. Саме з тимчасово окупованим Кримом, я наголошую, у нас ніколи ніяких взаємовідносин не було. Зарядна станція це… Ось є у вас склянка, я можу її поставити сюди або переставити сюди. Так і з зарядним пристроєм. Його можна у будь-який час транспортувати куди завгодно, монтувати, демонтувати та інше", - сказала у коментарі журналістам Мустафаєва.

Українські зарядні станції в Криму

Власне, особою, з якою почала співрацювати фірма, став Руслан Дєвлєчаєв - кримчанин, який після незаконної анексії півострова залишився у Сімферополі, отримав російське громадянсво та перереєстрував свій бізнес за законодавством РФ.

А у 2019 році так звана "влада" Криму почала пропонувати підтриємцям, які долучаться до програми розвитку електротранспорту в Криму, різні субсидії та пільги за встановлення заправок для електрокарів.

"Дєвлєчаєв вирішив доєднатися до державної програми розвитку "зеленого бізнесу" та розбудувати мережу електрозарядних станцій в окупованому Криму. У пошуках майбутнього партнера він звертається до одного з найуспішніших виробників на пострадянському просторі - а саме до харківського заводу Autoenterprise", - зазначають розслідувачі "Схем".

Влітку 2020 року Дєвлєчаєв особисто відвідав Харківщину. Та вже за пів року після поїздки він відкрив у Сімферополі великий магазин під назвою DriveEnergy. У соцмережах його називають "найбільшим шоурумом електротранспорту в Криму". Тоді там продавали лише електрокари, але велися перемовини про поставку зарядних станцій із Харкова.

А у травні 2021 року вже була підписана дилерська угода між харківською фірмою "АЄ Фекторі", яка входить в групу Autoenterprise, та фірмою Дєвлєчаєва.

У документі зазначалося, що "харківське підприємство "АЄ Фекторі" мало протягом 2021-2022 років продавати зарядні станції та комплектуючі компанії кримчанина Дєвлєчаєва, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. А також навчити його персонал поводитися із технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання".

Фірму DriveEnergy, з якою харків’яни підписали контракт, Дєвлєчаєв зареєстрував за межами Криму - у російському Краснодарі. Але, за словами журналістів, він не міг приховати, що збирається встановлювати станції в Криму. Адже його єдиний офлайн-магазин під цим брендом працював саме на окупованому півострові, про що відкрито вказувалось в його рекламі на різних платформах.

Також "Схеми" дістали до файлу, в якому обома сторонами редагувався текст дилерської угоди між харківським заводом та фірмою Дєвлєчаєва. Цей документ готувався із 13 по 21 квітня 2021 року, і саме він ліг в основу укладеного контракту.

"Спершу у графі "територія дилерства" зазначався "Південний округ РФ", але з чітким уточненням - "крім АР Крим". Але згодом, у фінальному варіанті угоди, сторони видалили пункт про заборону поставки на півострів. Залишили просто - "Південний округ" з-поміж інших російських територій. Саме до "Південного округу" з 2016 року росіяни зарахували окупований Крим", - йдеться у розслідуванні.

Таким чином харківська фірма допомогла Дєвлєчаєву, який далі і повіз за цим контрактом товар саме на окупований півострів. Одразу два різних джерела, які тоді працювали на харківському підприємстві, підтвердили "Схемам", що саме такий був задум, і що його свідомо реалізовувала керівниця компанії Мустафаєва.

У липні компанії підписали додаткові угоди про збільшення знижки для Дєвлєчаєва та його компанії, аби "підтримувати господарські зв'язки, збільшити товарообіг та стимулювати співпрацю" між підприємствами.

За пів року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кримський партнер українського заводу знову приїжджав із Сімферополя у Харків. Звідти він поїхав у Москву на профільну автомобільну виставку, де був і його стенд. У програмі він відкрито вказаний як "директор DriveEnergy, офіційного представництва компанії Autoenterprise у Росії".

Він планував отримувати грошову компенсацію за поставлені з Харкова станції з бюджету окупаційної влади Криму. Для цього він взаємодіяв і з російською владою на півострові. Але для того, щоб отримувати компенсацію з бюджету окупантів, товар повинен бути принаймні частково російського виробництва, і Дєвлєчаєв запропонував своїм харківським партнерам цим скористатися.

Перемовини велися з Мустафаєвою, яка спочатку відкинула цю ідею, але ж потім сама і запропонувала альтернативу: "Моя позиція наступна: можемо надавати станцію повністю в розібраному вигляді в вашому стилі (зовнішній вигляд, етикетки). Метал можете також робити самостійно " всі інші компоненти наші".

"Дєвлєчаєв погоджується. Та просить надсилати ключові компоненти станцій - модеми, контролери, кросплати - вже з брендуванням DriveEnergy. Це листування датоване 27 жовтня 2021 року", - пишуть розслідувачі.

І за місяць в експортній базі з’явилась пряма поставка харківського заводу для російської фірми Дєвлєчаєва, остання до вторгнення. У 2022 році кримчанин представляє численні зарядки по всьому півострову - у Ялті, Алушті, Феодосії, Судаку, Євпаторії, Сімферополі. Вони також продовжують з’являтись обабіч так званих "федеральних трас". І уся діяльність ведеться пліч-о-пліч з представниками окупаційної влади.