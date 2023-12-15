Закордонний вояж нардепа-"слуги" Куницького: ОГП ініціював кримінальне провадження щодо підроблення документів, - "Схеми"

Про це пише "Радіо Свобода".

"Повідомляємо, що генеральним прокурором 13.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення К. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Депутат Куницький утримався від коментарів щодо цих обставин та не відповів на запитання редакції "Радіо Свобода".

Розслідування щодо нардепа

Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року проєкт "Схеми" опублікував розслідування щодо Куницького, який влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні.

Журналісти встановили, що Олександр Куницький був помічений в аеропорту Флориди після закінчення робочого відрядження та до свого повернення в Україну. На той момент в Україні вже діяло обмеження на виїзд за кордон для посадовців під час воєнного стану без відповідних дозвільних підстав.

В апараті парламенту відповіли на запит від "Схем", повідомивши, що Олександр Куницький відряджався з 3 по 7 липня до Ізраїлю в рамках діяльності депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, де він обіймає посаду співголови.

Метою поїздки Куницький назвав "розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами", а серед посадовців, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, "які тимчасово перебувають в Ізраїлі". Жодних прізвищ депутат не назвав.

За даними "Схем", Куницький повернувся до України лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження, а саме ввечері 22 липня 2023 року.