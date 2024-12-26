Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, хоча дати візиту наразі немає, – глава УГКЦ

Про це глава УГКЦ Святослав Шевчук сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Поки що немає (часу візиту – ред.), але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", – каже голова греко-католицької церкви УГКЦ.

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Він додав, що запрошення про такий візит папа отримав. За словами Блаженнішого Святослава, УГКЦ має запевнення, що воно прийняте.

Глава УГКЦ переконаний, що візит святійшого отця заново привернув би увагу світової громадськості, зокрема світового християнської спільноти, до війни в Україні.