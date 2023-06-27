РФ заслуговує лише поразку та трибунал, - Зеленський прокоментував обстріл Краматорська
Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"Рівно на роковини удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знову спрямували ракети по Кременчуцькому району.
Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів.
Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, окупанти завдали двох ракетних ударів з С-300 по Краматорську на Донеччині, поціливши зокрема у заклад громадського харчування в центрі міста: 4 людини загинули, 42 поранені. Серед загиблих є дитина. Еспресо веде онлайн-трансляцію.
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