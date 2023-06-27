РФ ударила ракетами по Краматорську: поцілили в заклад харчування

Про це Павло Кириленко сказав у ефірі телемарафону.

За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнюються.

"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим", - сказав він.

Про обстріл також повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що окрім Краматорська під обстріл потрапило село Біленьке.