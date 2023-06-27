РФ ударила ракетами по Краматорську: поцілили в заклад харчування
У вівторок, 27 червня, окупанти 2 ракетами поцілили у заклад громадського харчування у Краматорську на Донеччині - голова ОВА повідомив, що там було велике скупчення людей
Про це Павло Кириленко сказав у ефірі телемарафону.
За його словами, обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнюються.
"Дані про постраждалих та руйнування встановлюють. На місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим", - сказав він.
Про обстріл також повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що окрім Краматорська під обстріл потрапило село Біленьке.
- Удень 27 червня російська окупаційна армія завдала артилерійських ударів по населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого є загиблий і поранені.
- Також, під час повітряної тривоги російська армія двічі обстріляла Полтавську область. У Кременчуцькому районі поранення дістала дитина.
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