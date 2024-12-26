Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 26 грудня

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 20:38 повідомлялося про ворожі дрони на межі Донеччини та Харківщини, які рухалися на Дніпропетровську область.

О 21:13 Повітряні сили повідомили про групи БПЛА на Сумщині, які рухалися у південно-західному напрямку. Також зазначалося, що ворожі безпілотники із Дніпропетровщини продовжували рух в напрямку Запоріжжя.

Станом на 21:59 декілька груп БПЛА рухалися через Харківщину південно-західним курсом.

О 22:04 ворожі БПЛА рухалися через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського та Кривого Рогу.

О 22:27 ПС повідомили про декілька БПЛА із Дніпропетровщини, які рухалися в напрямку Кіровоградської області. За кілька хвилин повідомлялося про БПЛА через Полтавщину, курсом на Кременчук.

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