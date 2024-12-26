Представники Червоного Хреста регулярно відвідують російських військовополонених в Україні, – Координаційний штаб

Про це виданню "Крим.Реалії" розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Усього в Україні п’ять таборів для військовополонених. Один з них розташований на заході країни, він працює з 2022 року. Щодня сюди привозять нових полонених. Точна кількість людей, яких там утримують, невідома, однак журналістам розповіли, що табір переповнений.

Відповідно до Женевських конвенцій, полоненим дозволяють листуватися, отримувати посилки й зустрічатися з представниками Червоного Хреста.

"Вони (військовополонені, - ред.) мають зв’язок із зовнішнім світом. Згідно з Третьою Женевською Конвенцією про поводження з військовополоненими вони мають право надсилати листи, отримувати посилки, обирати своїх представників для того, щоб вони зв’язувалися з адміністрацією", – сказав Яценко.

Він зазначив, що в таборі є скриньки для зв’язку з українським омбудсменом, куди вони можуть покласти свої скарги.

"І є так само зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, які тут регулярно, представники бувають, і ці зустрічі відбуваються без участі адміністрації", – розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.