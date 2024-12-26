Представники Червоного Хреста регулярно відвідують російських військовополонених в Україні, – Координаційний штаб
Російські військовополонені в Україні забезпечені правом на листування з рідними й зустрічі з представниками Червоного Хреста
Про це виданню "Крим.Реалії" розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.
Усього в Україні п’ять таборів для військовополонених. Один з них розташований на заході країни, він працює з 2022 року. Щодня сюди привозять нових полонених. Точна кількість людей, яких там утримують, невідома, однак журналістам розповіли, що табір переповнений.
Відповідно до Женевських конвенцій, полоненим дозволяють листуватися, отримувати посилки й зустрічатися з представниками Червоного Хреста.
"Вони (військовополонені, - ред.) мають зв’язок із зовнішнім світом. Згідно з Третьою Женевською Конвенцією про поводження з військовополоненими вони мають право надсилати листи, отримувати посилки, обирати своїх представників для того, щоб вони зв’язувалися з адміністрацією", – сказав Яценко.
Він зазначив, що в таборі є скриньки для зв’язку з українським омбудсменом, куди вони можуть покласти свої скарги.
"І є так само зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, які тут регулярно, представники бувають, і ці зустрічі відбуваються без участі адміністрації", – розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
- Весною минулого року у Мін'юсті повідомляли, що на утримання одного російського військового, який потрапив в український полон, витрачається близько 10 тис. гривень щомісяця.
- У січні 2024 року уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.7 Купівля 41.7Продаж 42.22
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе