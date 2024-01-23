Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених, – Гончаренко
Кабмін на засіданні 23 січня виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених "Захід-2"
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Кабмін виділяє Мін'юсту 34 млн грн на капітальний ремонт табору для утримання військовополонених "Захід 2", - написав він.
Що відомо про табори для полонених окупантів в Україні
Тривалий час для утримання російських окупантів вистачало табору "Захід 1", який у травні 2022 року було створено на базі виправної колонії у Львівській області. Обміни в той час проходили динамічніше та інтенсивніше. 7 листопада міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що через велику кількість військовополонених росіян для них відкриють новий табір.
Відкриття відбулось у грудні 2023 року. Табір "Захід 2" розташовано в глибокому тилу, як це передбачено Женевськими конвенціями. У таборі передбачено окремі спальні місця у великих опалюваних кімнатах, регулярне гаряче харчування, доступ до медичної допомоги, можливість отримання та надсилання кореспонденції, посилок і переказів від рідних.
Як і у випадку з табором "Захід 1", новий табір із полоненими окупантами можуть відвідувати міжнародні правозахисні організації та ЗМІ.
- Весною минулого року у Мін'юсті повідомляли, що на утримання одного російського військового, який потрапив в український полон, витрачається близько 10 тис. гривень щомісяця.
- 3 листопада 2023 року очільник відомства Денис Малюська зазначив, що всі російські військовополонені, які не дістали поранень і не проходять лікування, працюють: "Ніхто не байдикує, всі працюють. Це не складна праця — плетіння меблів із лози, склеювання різноманітних матеріалів. Тобто це проста фізична праця, водночас вони зайняті. А з точки зору ставлення до праці й дисципліни, безумовно, з ними працювати простіше, ніж зі звичайними в'язнями, які вчинили злочин. Тож там дисципліна на вищому рівні й, відповідно, ефективність праці краща".
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