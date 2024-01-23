Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених, – Гончаренко

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Кабмін виділяє Мін'юсту 34 млн грн на капітальний ремонт табору для утримання військовополонених "Захід 2", - написав він.

Що відомо про табори для полонених окупантів в Україні

Тривалий час для утримання російських окупантів вистачало табору "Захід 1", який у травні 2022 року було створено на базі виправної колонії у Львівській області. Обміни в той час проходили динамічніше та інтенсивніше. 7 листопада міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що через велику кількість військовополонених росіян для них відкриють новий табір.

Відкриття відбулось у грудні 2023 року. Табір "Захід 2" розташовано в глибокому тилу, як це передбачено Женевськими конвенціями. У таборі передбачено окремі спальні місця у великих опалюваних кімнатах, регулярне гаряче харчування, доступ до медичної допомоги, можливість отримання та надсилання кореспонденції, посилок і переказів від рідних.

Як і у випадку з табором "Захід 1", новий табір із полоненими окупантами можуть відвідувати міжнародні правозахисні організації та ЗМІ.