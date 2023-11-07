Україна відкриє ще один табір для російських військовополонених
Через велику кількість російських військовополонених Україна невдовзі відкриє для них іще один табір, який відповідатиме нормам міжнародного гуманітарного права
Про це повідомив проєкт "Хочу жить".
"Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", - йдеться у повідомленні.
У проєкті зазначили, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.
Вказується, що російські військовополонені в новому таборі будуть забезпечені триразовим харчуванням і матимуть доступ до медичних послуг.
"Як і у випадку з табором "Захід-1", умови в новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Сам табір розташовано в глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями", - повідомили у проєкті.
Зазначається, що утримання військовополонених виключно в спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. Водночас РФ утримує українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом з ув'язненими й часом у нелюдських умовах.
- Весною у Мін'юсті повідомляли, що на утримання одного російського військового, який потрапив в український полон, витрачається близько 10 тис. гривень щомісяця.
- Минулого тижня очільник відомства Денис Малюська зазначив, що всі російські військовополонені, які не дістали поранень і не проходять лікування, працюють: "Ніхто не байдикує, всі працюють. Це не складна праця — плетіння меблів із лози, склеювання різноманітних матеріалів. Тобто це проста фізична праця, водночас вони зайняті. А з точки зору ставлення до праці й дисципліни, безумовно, з ними працювати простіше, ніж зі звичайними в'язнями, які вчинили злочин. Тож там дисципліна на вищому рівні і, відповідно, ефективність праці краща".
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