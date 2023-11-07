Україна відкриє ще один табір для російських військовополонених

Про це повідомив проєкт "Хочу жить".

"Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", - йдеться у повідомленні.

У проєкті зазначили, що збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

Вказується, що російські військовополонені в новому таборі будуть забезпечені триразовим харчуванням і матимуть доступ до медичних послуг.

"Як і у випадку з табором "Захід-1", умови в новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Сам табір розташовано в глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями", - повідомили у проєкті.

Зазначається, що утримання військовополонених виключно в спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. Водночас РФ утримує українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом з ув'язненими й часом у нелюдських умовах.