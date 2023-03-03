Про це заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька сказала в інтерв'ю Укрінформу.

"Є витрати на одяг, медичне забезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця тримання, персонал, охорону", - сказала вона.

Журналістка нагадала, що торік Висоцька називала суму в три тисячі гривень, відповідаючи на питання щодо суми видатків на утримання одного полоненого окупанта.

"Коли ми говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги. Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", - зазначила чиновниця.

"Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць", - додала вона.

Для порівняння Висоцька назвала суму, в яку у 2021 році обходилось утримання затриманих у СІЗО, – 11 тисяч гривень на місяць.

"Мало чим відрізняється", - сказала вона.