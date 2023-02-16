Про це у телеграмі написав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з Азовсталі. Їх так довго чекали рідні", - йдеться у дописі

Він зазначив, що багато з полонених отримали поранення різної тяжкості.

"Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх", - додав Андрій Єрмак.

За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість звільнених — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

"До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони. Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад", - додають у штабі.

Стосовно цивільного, то це перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких.

Як повідомляють пропагандисти РФ, російська сторона також повернула 101 полоненого.