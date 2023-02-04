Україна повернула з полону 116 захисників, зокрема оборонців Маріуполя, партизанів Херсона та снайперів
4 лютого Україна повернула з російського полону 116 захисників, серед них є оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.
Як ствердив голова ОП, 4 лютого вдалося повернути 116 українських захисників із російського полону. Серед них є оборонці Маріуполя, партизани Херсона та снайпери із Бахмутського напрямку.
Пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими підкреслила, що серед визволених воїнів є полонені на Донецькому напрямку, зокрема, під Бахмутом та в Маріуполі, а також на Київщині, Луганщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях, на Запоріжжі та в Харківській області.
"87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів", - уточнив він.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що 23 звільнених воїни мають поранення чи хворобу.
"Дехто втратив кінцівки внаслідок обморожень. Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнився 20 років, найстаршому - 62 роки", - поінформувала пресслужба.
Зазначається, що Україна повернула тіла загиблих волонтерів добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью. Також повернули тіло воїна-добровольця: українець Кулик Євген служив у Французькому іноземному легіоні.
- Нагадаємо, співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Галина Клемпоуз повідомила, що в російському полоні досі перебувають близько двох тисяч захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі - жінки і чоловіки.
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