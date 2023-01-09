У полоні досі перебувають близько двох тисяч оборонців Азовсталі, - співзасновниця Асоціації родин бійців
У російському полоні досі перебувають близько двох тисяч захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі - жінки і чоловіки
Про це в ефірі Еспресо заявила співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Галина Клемпоуз.
"З полону під час останнього обміну повернулося 8 оборонців Маріуполя, деякі з них - оборонці Азовсталі. Ми не можемо публікувати точну кількість, бо це може вплинути на ситуацію. В полоні досі перебуває близько двох тисяч оборонців Азовсталі - жінки і чоловіки", - зазначила вона.
Клемпоуз відповіла на питання термінів проходження всіх потрібних процесів після полону.
"Це досить індивідуальні процеси. Якогось певного часу на певні процедури визначити неможливо, все залежить від стану здоров'я. Якщо брати узагальнено - то це місяць-півтора бажано їх не турбувати. І щоб вони перебували під наглядом лікарів з опікою рідних людей поруч. Це індивідуальні моменти, бо багато хто отримав поранення в Маріуполі, багато захисників отримали загострення стану свого здоров'я під час полону. Конкретних термінів назвати нереально", - підсумувала вона.
- 8 січня Україна повернула з російського полону 50 воїнів - це 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Зазначається, що серед них є воїни з Маріуполя та Чорнобильської АЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.58Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе