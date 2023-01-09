Про це в ефірі Еспресо заявила співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Галина Клемпоуз.

"З полону під час останнього обміну повернулося 8 оборонців Маріуполя, деякі з них - оборонці Азовсталі. Ми не можемо публікувати точну кількість, бо це може вплинути на ситуацію. В полоні досі перебуває близько двох тисяч оборонців Азовсталі - жінки і чоловіки", - зазначила вона.

Клемпоуз відповіла на питання термінів проходження всіх потрібних процесів після полону.

"Це досить індивідуальні процеси. Якогось певного часу на певні процедури визначити неможливо, все залежить від стану здоров'я. Якщо брати узагальнено - то це місяць-півтора бажано їх не турбувати. І щоб вони перебували під наглядом лікарів з опікою рідних людей поруч. Це індивідуальні моменти, бо багато хто отримав поранення в Маріуполі, багато захисників отримали загострення стану свого здоров'я під час полону. Конкретних термінів назвати нереально", - підсумувала вона.

8 січня Україна повернула з російського полону 50 воїнів - це 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Зазначається, що серед них є воїни з Маріуполя та Чорнобильської АЕС.