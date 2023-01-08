Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у телеграмі.

Він зазначив, що вдалося повернути тих військових, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, воїнів з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

"Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо", - пише Єрмак.

14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.

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