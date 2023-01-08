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Україна повернула з полону 50 воєнних, серед яких є воїни з Маріуполя та Чорнобильської АЕС

8 січня, 2023 неділя
15:37
війна з Росією Обмін полоненими 08.01.2023

У неділю, 8 січня, Україна повернула з російського полону 50 воїнів - це 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Зазначається, що серед них є воїни з Маріуполя та Чорнобильської АЕС

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у телеграмі.

Він зазначив, що вдалося повернути тих військових, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, воїнів з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. 

"Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо", - пише Єрмак.

  • 14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.

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обмін полоненими
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