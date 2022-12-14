Обмін полоненими: до України повернулися 64 захисники
Україна повернула з полону 64 воїни Збройних сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Україні вдалося повернути 64 захисники зі Збройних сил, які чинили опір окупантам на Донецькому та Луганському напрямках. Серед них оборонці Бахмута: офіцери, сержанти та рядові.
Вдалося звільнити й Мурекезі Суеді, громадянина США, який допомагав українцям.
Також повернули тіла чотирьох загиблих воїнів.
"Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо", - наголосив Андрій Єрмак.
- Нагадаємо, у День Збройних Сил України з російського полону повернулися 60 військовослужбовців
- 1 грудня після обміну з Росією додому повернулися ще 50 захисників України.
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