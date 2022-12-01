Україна звільнила ще 50 захисників. Загалом із полону додому повернулися вже 1319 українських героїв
З російського полону додому 1 грудня повернулися 50 захисників України
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках", - написав він.
Як додав згодом прессекретар президента України Сергій Никифоров, після сьогоднішнього обміну додому з полону повернулося загалом уже 1319 українських героїв.
Як додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повертаються захисники зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-Морських сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.
Зокрема, з полону повернулися 14 оборонців Маріуполя, з них 8 - захисники з Азовсталі. Більшість визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих - з ампутованими кінцівками або ж не мають можливості рухатися.
Військовослужбовці, які повернулися додому з полону, належать, зокрема, до таких підрозділів:
- Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,
- 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,
- 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
- 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,
- 114-й окремий батальйон територіальної оборони,
- 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,
- 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу,
- 79-та окрема десантно-штурмова бригада,
- 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,
- 37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя»,
- 107-ма окрема бригада територіальної оборони,
- 115-та окрема механізована бригада,
- 66-та окрема механізована бригада,
- 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,
- 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,
- 109-та окрема бригада територіальної оборони,
- 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,
- 501-й окремий батальйон морської піхоти,
- 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,
- 503-й окремий батальйон морської піхоти,
- 21-й окремий мотопіхотний батальйон «Сармат»,
- 74-й окремий розвідувальний батальйон,
- 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила,
- 34-й окремий моторизований батальйон,
- 81-ша окрема аеромобільна бригада,
- 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,
- 105 окрема бригада Територіальної оборони,
- Мукачівський ТЦК та СП,
- 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон.
Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому - 59.
- 23 листопада Україна повернула з полону ще 35 українських військових та 1 цивільного
-
У суботу, 26 листопада 2022 року, з ворожого полону повернулося 12 українців: троє цивільних та 9 захисників України, які зокрема обороняли Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе