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Оновлено

Україна звільнила ще 50 захисників. Загалом із полону додому повернулися вже 1319 українських героїв

1 грудня, 2022 четвер
17:39
війна з Росією обмін полоненими. 1 грудня

З російського полону додому 1 грудня повернулися 50 захисників України

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Ми повертаємо оборонців Маріуполя та Азовсталі, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках", - написав він. 

Як додав згодом прессекретар президента України Сергій Никифоров, після сьогоднішнього обміну додому з полону повернулося загалом уже 1319 українських героїв. 

Як додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повертаються захисники зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-Морських сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу. 

Зокрема, з полону повернулися 14 оборонців Маріуполя, з них 8 - захисники з Азовсталі. Більшість визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих - з ампутованими кінцівками або ж не мають можливості рухатися. 

Військовослужбовці, які повернулися додому з полону, належать, зокрема, до таких підрозділів:

  • Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,
  • 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 
  • 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
  • 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,
  • 114-й окремий батальйон територіальної оборони,
  • 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,
  • 28-ма окрема механізо‌вана брига‌да імені Лицарів Зимового Походу, 
  • 79-та окрема десантно-штурмова бригада,
  • 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська брига‌да,
  • 37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя», 
  • 107-ма окрема бригада територіальної оборони,
  • 115-та окрема механізована бригада,
  • 66-та окрема механізована бригада,
  • 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,
  • 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,
  • 109-та окрема бригада територіальної оборони,
  • 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,
  • 501-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, 
  • 503-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 21-й окремий мотопіхотний батальйон «Сармат», 
  • 74-й окремий розвідувальний батальйон,
  • 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 
  • 34-й окремий моторизований батальйон,
  • 81-ша окрема аеромобільна бригада,
  • 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,
  • 105 окрема бригада Територіальної оборони,
  • Мукачівський ТЦК та СП,
  • 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. 

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому - 59. 

  • 23 листопада Україна повернула з полону ще 35 українських військових та 1 цивільного

  • У суботу, 26 листопада 2022 року, з ворожого полону повернулося 12 українців: троє цивільних та 9 захисників України, які зокрема обороняли Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

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