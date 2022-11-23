Україна повернула з полону ще 35 українських військових та 1 цивільного
Україна провела черговий обмін полоненими сьогодні, 23 листопада
Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі.
Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.
- До слова, Україна може погодитися на транзит російського аміаку, на якому наполягає РФ, лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх"
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