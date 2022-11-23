Україна повернула з полону ще 35 українських військових та 1 цивільного

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі.

Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

До слова, Україна може погодитися на транзит російського аміаку, на якому наполягає РФ, лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх"