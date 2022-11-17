Про це президент України Володимир Зеленський сказав на конференції Bloomberg New Economy Forum у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм – вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", - сказав Зеленський.

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено в перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить 2,418 тис. км, із них понад тисячу квадратних кілометрів проходить територією України. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш привітав продовження "зернової угоди", але закликав зняти перешкоди для експорту добрив із Російської Федерації.

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