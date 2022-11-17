"Зернову угоду" продовжили на 120 днів

Про це повідомив на фейсбук міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він стверджує, що рішення про продовження чинності угоди з транспортування українського зерна ухвалили в Стамбулі ранком 17 листопада.

За словами Кубракова, гарантами залишаються Туреччина та ООН.

Міністр інформує, що Україна внесла пропозиції з розв'язання проблем з експортом в Спільний Координаційний Центр, а також звернулася до партнерів з Ініціативи, аби пролонгувати дію угоди ще на рік і залучити до неї порт Миколаїв.

"Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства", - наголошує Кубраков.

Міністр інфраструктури нагадує, що з початку роботи "зернової угоди" 1 серпня й дотепер Україна експортувала більш як 11 мільйонів тонн продукції до 38 країн світу.

"Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу", - стверджує Олександр.

10 листопада повідомлялося про бажання Туреччини, країни-гаранта, продовжити дію угоди ще на рік.

В Мінінфраструктури України, коментуючи "зернову угоду", наголосили, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки. Зокрема відомо, що без втручання РФ інспектували по 40 суден за добу, а з діями російської сторони оглядали приблизно в чотири рази менше.

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