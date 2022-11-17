Про це повідомляє Reuters.

"Я вітаю згоду всіх сторін продовжити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи для полегшення безпечного судноплавства під час експорту зерна, продуктів харчування та добрив з України", - заявив Гутерріш.

При цьому він зазначив, що ООН погоджується з необхідністю зняття обмежень на експорт добрив із РФ, на чому наполягає Москва.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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