ООН привітала продовження "зернової угоди", але закликає прибрати всі перешкоди для експорту добрив із РФ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш привітав продовження "зернової угоди", але закликав зняти перешкоди для експорту добрив із Російської Федерації
Про це повідомляє Reuters.
"Я вітаю згоду всіх сторін продовжити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи для полегшення безпечного судноплавства під час експорту зерна, продуктів харчування та добрив з України", - заявив Гутерріш.
При цьому він зазначив, що ООН погоджується з необхідністю зняття обмежень на експорт добрив із РФ, на чому наполягає Москва.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
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