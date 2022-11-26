Про це інформував керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.

За його словами вдалося звільнити 12 громадян України.

"Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТрО, а також троє цивільних — подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - пише Єрмак.

Він наголошує наголошує, що додому повернулися воїни-захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС та острова Зміїний.

"За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців.Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось", - резюмує Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 11 листопада в Україну повернулися 45 наший військових, які перебували у російському полоні.

19 листопада повідомлялося про черговий обмін: з ворожого полону визволили трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил України.

У межах обміну, про який інформував Єрмак 23 листопада, вдалося повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових.

У четвер, 24 листопада, з російського полону повернули 50 українських воїнів, серед них - 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі.

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