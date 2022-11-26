З російського полону повернули 9 воїнів. Серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного
У суботу, 26 листопада 2022 року, з ворожого полону повернулося 12 українців: троє цивільних та 9 захисників України, які зокрема обороняли Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний
Про це інформував керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.
За його словами вдалося звільнити 12 громадян України.
"Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТрО, а також троє цивільних — подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових — двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - пише Єрмак.
Він наголошує наголошує, що додому повернулися воїни-захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС та острова Зміїний.
"За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців.Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось", - резюмує Андрій Єрмак.
- Нагадаємо, 11 листопада в Україну повернулися 45 наший військових, які перебували у російському полоні.
- 19 листопада повідомлялося про черговий обмін: з ворожого полону визволили трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил України.
- У межах обміну, про який інформував Єрмак 23 листопада, вдалося повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових.
- У четвер, 24 листопада, з російського полону повернули 50 українських воїнів, серед них - 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі.
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