З полону повернули 50 українських військових, серед них - оборонці Маріуполя
У четвер, 24 листопада, з російського полону повернули 50 українських воїнів, серед них - 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі.
Єрмак наголосив, що також вдалося повернути 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний.
Всього з полону повернули 20 нацгвардійців,12 воїнів з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 з ДПСУ та 2 з тероборони. З військових двоє - офіцери, решта 48 - рядові та сержанти.
"Продовжуємо працювати над звільненням з полону всіх наших людей. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо всіх", - подякував Єрмак.
- 23 листопада Україна повернула з полону ще 35 українських військових та 1 цивільного.
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