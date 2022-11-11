Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Додому з полону повернулося ще 45 українських воїнів

Додому з полону повернулося ще 45 українських воїнів

11 листопада, 2022 п'ятниця
14:38
війна з Росією Обмін полоненими

11 листопада в Україну повернулися 45 наший військових, які перебували у російському полоні

Про це інформує в телеграмі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ", - написав Єрмак.

Повідомляється, що серед повернених додому захисників - солдати та сержанти.

Також вдалося повернути два тіла загиблих українських бійців.

"Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду", - додав керівник Офісу президента.

  • З 24 лютого до 27 жовтня Україна здійснила 28 обмінів військовополоненими та звільнила 978 людей, зокрема 99 цивільних.
  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що починаючи з березня із російського полону звільнено 1031 людину.  
  • Під час попереднього обміну, про який повідомили 29 жовтня, Україна повернула додому 52 людей, зокрема азовців, воїнів ЗСУ, прикордонників і цивільних
  • Під час чергового обміну 3 листопада Україна повернула додому 107 українських військових, після початку повномасштабного вторгнення вдалося загалом обміняти 1138 бійців.
  • Україна повернула з полону 19 працівників державної прикордонної служби.  
  • В Офісі президента заявили про створення правозахисного штабу, де оприлюднюватимуть інформацію для світу щодо українських полонених.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
полонені
окупанти
обмін полоненими
Андрій Єрмак
Читайте також:
9 листопада, 2022 середа
Озброєні люди заблокували офіс Укрнафти. БЕБ проводить обшуки за підозрою в несплаті понад 700 млн грн податків
9 листопада, 2022 середа
Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією, - Politico
11 листопада, 2022 п'ятниця
РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.6
  • EUR
    Купівля 39.69
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 листопада
15:02
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
ООН розпочала переговори з Росією щодо зернової угоди
14:53
Наталка Діденко
Поривчастий вітер, проте без опадів: прогноз від Наталки Діденко на вихідні
14:52
На фото Дмитро Кулеба
"Зернова угода": Кулеба озвучив дві важливі вимоги України до Росії
14:34
Речник ДПСУ пояснив, за якої умови прикордонники випускатимуть студентів за кордон
14:31
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 9 – 11 листопада. ЗСУ зайшли в Херсон
14:29
Німеччина уряд
В аеропорту Берліна створять наметовий табір для українських біженців: що відомо
14:23
Куп'янськ прапор звільнені території
30 км від Херсону. Воїни ЗСУ підняли синьо-жовтий стяг над Благодатним
14:08
Twitter
Twitter відновлює "офіційні" значки після потоку підроблених акаунтів
14:00
зерно
Українські аграрії завершили збір пшениці, гороху та ячменю
13:54
12 годин поспіль російські хакери атакували суспільний мовник Латвії
Австралія звинувачує російських хакерів у кібератаці на страхову компанію
13:50
Ексклюзив
Запорізька область - ключ до звільнення всього Півдня та Криму, - військовий експерт Коваленко
13:41
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган: Докладаємо всіх зусиль для того, щоб війна в Україні завершилася мирним договором
13:35
Ентоні Блінкен
Блінкен не планує зустрічатися з російським очільником МЗС Лавровим на саміті G20
13:25
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба обговорить з Блінкеном розширення військової допомоги Україні
13:20
Оновлено
Нічний обстріл миколаєва
Ворожий удар по житловому кварталу Миколаєва: кількість загиблих зросла до 7
13:19
Новорічна ялинка
"Не дамо Росії вкрасти Різдво та Новий рік!": кияни створили петицію щодо встановлення головної ялинки у столиці
13:12
фейкові новини, fake news
Інформація щодо пільгового розмитнення автомобілів Mercedes нібито для Жеваго виявилась фейком
13:10
Щеплення
МОЗ рекомендує дотримуватися інтервалу між щепленням від COVID-19 та іншою вакцинацією
13:00
У Кремлі на тлі відходу військ РФ від Херсона наголосили, що хочуть мирних перемовин із Україною
12:55
Вибухівка
У Харкові на вибуховому предметі підірвалися двоє підлітків
12:42
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ потребує щонайменше тижня для відведення техніки на Херсонщині, - Згурець
12:40
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Міноборони РФ заявило про завершення перекидання військових і техніки на лівий берег Херсонщини
12:39
На фото лого російської мережі швидкого харчування
McDonald's покидає білоруський ринок
12:36
"Там ще є орки". Кім розповів чи вже вся Миколаївщина звільнена від окупантів
12:18
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що не вважають відхід військ РФ з Херсона принизливим
12:06
Оновлено
світло
У Києві діятимуть відключення світла за графіком, а в кількох областях запровадили екстрені
12:05
Путін
Путін не виступатиме на G20, онлайн також, - Пєсков
12:04
Юрій Арістов
Правоохоронці прийшли з обшуками до нардепа Арістова, - ЗМІ
11:54
Коронавірус
Китай послаблює ковідні обмеження
11:46
Міни, фото ілюстративне
"Від чистого серця": на Півдні України окупанти лишають вибухівку з цинічними написами
11:41
McDonald's
У Черкасах знову запрацював McDonald’s
11:38
Кадрі Сімсон та Зеленський
ЄС робить максимум, аби люди мали доступ до тепла, необхідне обладнання вже їде до України, - єврокомісарка
11:33
OPINION
Олеся Ісаюк
Що спільного в досвіді Папи римського та українців?
11:27
Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини та Чернігівщини, одна людина загинула, ще 4 поранені
Від російських снарядів за добу загинуло 14 мирних жителів, ще 15 - поранені
11:23
міна сапер розмінування
У Київській області знову лунатимуть вибухи: сапери проходять навчання
11:11
Володимир Зеленський
Зеленський назвав умову початку перемовин із Росією
11:11
Український поштовий оператор придбав чергову партію сучасних тренажерів для реабілітації захисників
11:08
Андрій Бойко
У під'їзді, де мешкав колаборант Бойко, прогримів вибух, - мер Мелітополя Федоров
11:03
на фото: генерал-майор
СБУ викрила російського генерал-майора, який координував діяльність ДРГ на Донеччині
10:37
Ерос у місті упирів, наші в Туреччині та двомовність у Києві – 5 книг про те, чого (не)чекали, але воно (не)сталося
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV