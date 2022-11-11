Додому з полону повернулося ще 45 українських воїнів
11 листопада в Україну повернулися 45 наший військових, які перебували у російському полоні
Про це інформує в телеграмі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ", - написав Єрмак.
Повідомляється, що серед повернених додому захисників - солдати та сержанти.
Також вдалося повернути два тіла загиблих українських бійців.
"Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду", - додав керівник Офісу президента.
- З 24 лютого до 27 жовтня Україна здійснила 28 обмінів військовополоненими та звільнила 978 людей, зокрема 99 цивільних.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що починаючи з березня із російського полону звільнено 1031 людину.
- Під час попереднього обміну, про який повідомили 29 жовтня, Україна повернула додому 52 людей, зокрема азовців, воїнів ЗСУ, прикордонників і цивільних
- Під час чергового обміну 3 листопада Україна повернула додому 107 українських військових, після початку повномасштабного вторгнення вдалося загалом обміняти 1138 бійців.
- Україна повернула з полону 19 працівників державної прикордонної служби.
- В Офісі президента заявили про створення правозахисного штабу, де оприлюднюватимуть інформацію для світу щодо українських полонених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе