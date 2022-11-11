Додому з полону повернулося ще 45 українських воїнів

Про це інформує в телеграмі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Продовжуємо повертати своїх полонених. Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ", - написав Єрмак.

Повідомляється, що серед повернених додому захисників - солдати та сержанти.

Також вдалося повернути два тіла загиблих українських бійців.

"Ми повернемо додому всіх українців. Цих воїнів вдома чекають діти, ми були на постійному зв‘язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі вже позаду", - додав керівник Офісу президента.

З 24 лютого до 27 жовтня Україна здійснила 28 обмінів військовополоненими та звільнила 978 людей, зокрема 99 цивільних.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що починаючи з березня із російського полону звільнено 1031 людину.

Під час попереднього обміну, про який повідомили 29 жовтня, Україна повернула додому 52 людей, зокрема азовців, воїнів ЗСУ, прикордонників і цивільних

Під час чергового обміну 3 листопада Україна повернула додому 107 українських військових, після початку повномасштабного вторгнення вдалося загалом обміняти 1138 бійців.

Україна повернула з полону 19 працівників державної прикордонної служби.

В Офісі президента заявили про створення правозахисного штабу, де оприлюднюватимуть інформацію для світу щодо українських полонених.

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