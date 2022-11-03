Додому повернулися 107 українських воїнів: відбувся черговий обмін полоненими

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта", - пише Єрмак.

Додому повернулися воїни зі Збройних, Військово-морських Сил, Територіальної оборони, спецслужби транспорту, Національної поліції, а також прикордонники та нацгвардійці, серед яких азовці.

74 українських бійці захищали Азовсталь. Деякі добровольці летіли вертольотом у Маріуполь захищати місто.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, з Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами", - пише Єрмак.

Крім того, є поранений воїн внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Також чимало хлопців зазнали поранень ще у березні.

З 24 лютого до 27 жовтня Україна здійснила 28 обмінів військовополоненими та звільнила 978 людей, зокрема 99 цивільних.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що починаючи з березня із російського полону звільнено 1031 людину.

Під час попереднього обміну, про який повідомили 29 жовтня, Україна повернула додому 52 людей, зокрема азовців, воїнів ЗСУ, прикордонників і цивільних

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