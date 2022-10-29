Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

Серед звільнених українців є офіцери, медики, сержанти, солдати. Обміняли 12 нацгвардійців, зокрема двоє азовців, 18 морпіхів, восьмеро прикордонників, де'ятеро тероборонівців, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних.

Додому повертаються захисники Азовсталі та Маріполя. Зокрема, обміняли начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на заводі, а також молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Крім того, визволили морпіха, чия дружина нещодавно теж повернулася з рсійського полону. Також обміняли добровольця з Маріуполя на прізвище Москва та моряка, який захищав Зміїний, і деяких військових, котрих узяли в полон у Чорнобильській зоні.

"Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання президента "повернути додому всіх українців". Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. У нас ще багато роботи, але маємо важливий результат - наші вдома. Повернемо всіх", - наголосив Андрій Єрмак.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив у телеграмі, що в межах обміну вдалося звільнити також тих, кого взяли в полон на Харківщині, Донеччині й у Бучі.

Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56. Частина звільнених із полону українців має бойові поранення чи хронічні хвороби.

З 24 лютого до 27 жовтня Україна здійснила 28 обмінів військовополоненими та звільнила 978 людей, зокрема 99 цивільних

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