Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, кілька останніх днів стали знаковими в обміні військовополоненими й Україна "дбає про кожного, "не голосно", бо так потрібно". Ганна Маляр зауважила, що ця тема дуже чутлива, тому деталі про обмін не поширюють, щоб не зашкодити, але держава робить усе для визволення людей.

"Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають. З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб (серед них 99 цивільних)", - наголосила заступниця міністра оборони.

Вона закликала родичів полонених і безвісти зниклих довіряти інформацію про них лише державним уповноваженим інституціям - Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, який складається з понад 10 установ і організацій. Також Ганна Маляр додала, що оприлюднення в соцмережах особистих даних про військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити безпеці й обміну.

Координаційний штаб діє на базі української розвідки. Приймальна розташована за адресою: Київ, вулиця Спаська, 37. Номери телефонів: +38 (095) 412 74 24 , +38 (044) 425 12 09.

Там приймають родичів військовополонених і безвісти зниклих, надають їм інформацію та юридичну чи психологічну допомогу.

"Нагадую, що звільнені з полону українські військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію в державних медичних закладах під наглядом фахівців високого рівня й безкоштовно отримують повний спектр необхідних медичних послуг. Усі їхні потреби фінансує держава в повному обсязі", - зазначила Ганна Маляр.

11 жовтня з російського полону визволили 32 українських воїнів, а також повернули тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

13 жовтня Україна звільнила з російського полону ще 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb