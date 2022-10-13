Україна повернула додому 20 воїнів: відбувся черговий обмін полоненими

Про це повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з полоненими у телеграмі.

Звільнені захисники проходять службу, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 92 окремих механізованих бригадах, 46 окремій десантно-штурмовій бригаді, у військах ТрО.



