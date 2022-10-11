В Україну повернулися 32 воїни: відбувся черговий обмін полоненими

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених з полону – офіцери, сержанти та солдати Збройних Сил України. Усі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з них вважалися зниклими безвісти.

Як додали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, троє зі звільнених – офіцери, 28 – солдати, один – матрос. Звільнені з полону оборонці належать, зокрема, до 72-ї, 24-ї та 58-ї окремих механізованих бригад, 26-ї окремої артилерійської бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому – 51 рік.

За словами Єрмака, зараз звільнені військові проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, побачать своїх рідних.

"Сьогодні ми звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив у полон. У старшого брата залишились дружина та дві доньки", - написав Єрмак.

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання - дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.

У вівторок 11 жовтня Україна повернула додому тіла 62 полеглих на війні з Росією воїнів, серед яких полонені, які загинули у в'язниці в окупованій Оленівці

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