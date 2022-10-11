Про це повідомляє Мінреінтеграції у telegram.

За словами уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка переговори про передачу 62-х полеглих героїв були надважкими. Зокрема, вдалося повернути бійців, які загинули в Оленівці.

"Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!" – сказав Котенко.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинула 41 людина, 130 - були поранені.

20 вересня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів, Україна повернула додому ще 25 полеглих захисників.

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